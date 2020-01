Katholieken hebben een hond, protestanten een poes

New York

Dat blijkt uit een studie die onlangs werd gepubliceerd in de Journal for the Scientific Study of Religion. In een gemiddeld Amerikaans huishouden wonen 1,72 huisdieren, maar dat kunnen naast honden en katten ook net zo goed reptielen, vissen, varkens, geiten, vogels, paarden of kleine zoogdieren als muizen en ratten zijn.

Een ander opvallend resultaat is dat er een verband bestaat tussen kerkgang en huisdierbezit. Hoe vaker iemand een kerkdienst bezoekt, hoe kleiner de kans dat hij een huisdier heeft. De onderzoekers wijzen op twee mogelijke oorzaken. Allereerst zijn kerkbezoekers vaak sterk betrokken als vrijwilliger in hun kerkgenootschap en blijft er minder tijd over voor een huisdier. Ten tweede kan een huisdier gebruikt worden als vervanging voor sociale interactie en hoeven kerkbezoekers die deel nemen aan een actief gemeenschapsleven die leegte niet op te vullen met een dier.