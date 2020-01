CGK Zuidland heft zich op

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Zuidland, onder Rotterdam, houdt dinsdag haar laatste dienst. Per 1 januari is de gemeente opgeheven.

Zuidland

De gemeente telt nu nog 33 leden. Een zondagse dienst werd meestal bezocht door zo’n vijftien tot twintig mensen, vertelt scriba Adam van Bergeijk. ‘Als de gemeente zo klein wordt, komen de taken die bij een kerkelijke gemeente horen, terecht bij een heel klein groepje. Daardoor worden die taken te zwaar.’ Dat geeft een dubbel gevoel bij Van Bergeijk, die al zijn hele leven in de gemeente zit. ‘Ergens doet de opheffing pijn, maar dat ik van die taken wordt ontheven, geeft opluchting.’

De nog overgebleven leden gaan voor het grootste gedeelte naar de Christelijke Gereformeerde Kerk in Spijkenisse of de Hersteld Hervormde Gemeente in Abbenbroek. De kerkenraad heeft geen advies afgegeven aan de leden.

Het opheffingsproces loopt ongeveer een jaar, zegt Van Bergeijk. ‘Aan de andere kant zag ik jaren geleden al aankomen dat het teruglopende ledenaantal problemen zou gaan veroorzaken.’

De kerkelijke gemeente verkoopt het kerkgebouw aan een jong echtpaar met een kind. Zij zijn van plan in het kerkgebouw te gaan wonen. <