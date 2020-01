Open Doors bezorgd over geweldstoename Sri Lanka

De broers Gotabaya (rechts) en Mahinda Rajapaksa, de een is de nieuwe president, de ander was president en is nu premier. (beeld afp/Kodikara)

Colombo

Deze president, de zeventigjarige Gotabaya Rajapaksa, geeft het boeddhisme een superieure plek. Daar maken radicale monniken gebruik van. Eind december waren er vijf geweldsincidenten tegen christenen, die alle door Open Doors zijn beschreven.

Zo was er een voorganger die van de politie het advies kregen geen kerstviering te houden. Toen hij dat toch wilde, kreeg hij tien radicale monniken op bezoek die hem presten van de viering af te zien. Na tussenkomst van de politie en een uitgebreide discussie kon de dienst doorgaan, mits alleen gemeenteleden naar de dienst kwamen en er op straat niets van te horen was. Uiteindelijk woonden zeventig mensen de viering bij, onder wie enkele dorpsbewoners, volgens Open Doors.

In een andere situatie kreeg een pastor op eerste kerstdag een klap in zijn gezicht van een monnik. Hij beschuldigt de pastor ervan dat hij boeddhisten illegaal tot het christendom bekeert. De uitgedeelde klap is op videobeelden te zien.

In een analyse in de Colombo Telegraph stelt Lakmal Harischandra dat het geweld tegen christenen is toegenomen door de nieuwe president. Deze Gotabaya Rajapaksa is de broer van de huidige premier Mahinda Rajapaksa, die tussen 2005 en 2015 president van Sri Lanka was, een periode dat de vervolging van christenen ook toenam. Harischandra vraagt zich af waarom radicale monniken zoveel ruimte krijgen.

Sri Lanka kwam afgelopen jaar vooral in het nieuws tijdens de bloedige aanslagen op enkele kerken en hotels, op eerste paasdag. Daarbij vielen 253 doden en achthonderd mensen raakten gewond. Die aanslagen werden toegeschreven aan een regionale islamitische terreurorganisatie en naderhand opgeëist door ISIS. <