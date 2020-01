Splitsing van methodisten ‘gebedsverhoring’

Nashville

Behoudende methodisten splitsen zich af en krijgen 25 miljoen dollar mee, in ruil voor de toezegging dat ze alle aanspraken op kerkelijk bezit laten varen. Dat is de inhoud van een voorstel om de United Methodist Church (UMC) te splitsen.

Een groep bisschoppen en andere geestelijken uit die kerk lanceerde dit plan vorige week. Zowel behoudende als progressieve methodisten staan achter het idee van een scheiding.

Twistpunt is het standpunt van de UMC dat homoseksualiteit strijdig zou zijn met de christelijke leer. Een groeiend aantal methodisten wil dat het mogelijk is huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht in te zegenen. Ook willen ze ruimte voor homoseksuele geestelijken. Tegelijk besloot de kerk vorig jaar om per 1 januari 2020 de afwijzing van homoseksualiteit strenger te gaan handhaven. Dat zette de zaak op scherp.

De splitsing roept veel reacties op, van zowel voor- als tegenstanders van de acceptatie van homoseksualiteit. ‘Gebedsverhoring voor beide partijen’, noemt Christianity Today het plan. Het lijkt neer te komen op een echtscheiding in goede harmonie. Zo kunnen de conservatieven bij het oude standpunt blijven, terwijl de UMC zelf haar koers kan wijzigen.

geen brug

In de VS (waar 7 miljoen van de 12 miljoen UMC-leden wonen) hingen diverse kerken enthousiast de regenboogvlag uit. ‘Wij geloven dat de Bijbel veel meer meldt over het verwelkomen en insluiten van mensen’, vertelt de methodistische voorganger Jeff Sterling op de website van CBS Pittsburgh. ‘We hebben het voorbeeld van Jezus, die niemand afwees.’

David Streets, voorganger in Pittsburgh, behoort juist tot de traditionele stroming. Hij benadrukt: ‘In het boek Romeinen spreekt Paulus zich duidelijk uit tegen homoseksualiteit.’

De twee groepen staan diametraal tegenover elkaar. ‘Ze zien gewoon geen weg om er samen uit te komen, dus respecteren we dat’, vertelt bisschop Cynthia Moore-Koikoi. Zij is een van de geestelijken achter het voorstel voor de splitsing van de kerk. Het komt in mei in stemming op de Algemene Vergadering, het beslisorgaan van de UMC wereldwijd.

Ook Karen Oliveto, de eerste openlijk homoseksuele methodistische bisschop, sprak zich uit: ‘Het doet me verdriet dat we geen brug konden bouwen, om de wereld te laten zien hoe je in diversiteit en ondanks verschillen van mening toch een eenheid kunt zijn.’ In 2017 verklaarde de UMC haar wijding ongeldig, maar ze kon toch bisschop blijven.

rouw

Ook buiten de UMC roeren mensen zich. Evangelist Franklin Graham reageerde maandag scherp afwijzend. ‘Ik hoop dat bijbelgetrouwe methodisten massaal aan de United Methodist Church laten weten dat ze geloven en volgen wat Gods woord zegt en dat ze geen onbijbelse leer zullen steunen, ongeacht hoe het maatschappelijk klimaat tegenwoordig is.’

Schrijver Rachel Held Evans heeft zich vlak voor haar overlijden uitgesproken over dit thema. Vorig jaar bekritiseerde ze het besluit van de UMC om het afwijzen van homoseksualiteit strenger te handhaven: ‘Rouw om het verlies van je kerk, of om je plek daarbinnen, kan even pijnlijk zijn als de rouw om het verlies van een geliefde.’ Ze sympathiseerde met methodistische homo’s: ‘Nu is het tijd om verdriet te hebben met wie verdriet heeft. Dit is/was hun kerk.’

In Nederland toont theoloog Ruard Ganzevoort op Twitter begrip voor de splitsing. ‘Vreedzaam uit elkaar gaan is soms het beste, maar het blijft triest dat sommige kerken het afwijzen van seksuele minderheden zo belangrijk vinden dat ze er een scheuring voor over hebben. Is dat nou echt de kern van de christelijke boodschap?’ <