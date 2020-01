Christelijk gezin moet terug naar Iran

Hoogeveen

Het christelijke gezin was gevlucht, omdat het gevaarlijk voor hen zou zijn in het islamitische Iran. In december werd de uitzetting nog uitgesteld, maar nu is toch besloten dat het gezin geen verblijfsvergunning krijgt, zegt Esther van Dijken die uitgeprocedeerde asielzoekers bijstaat. De advocaat van het gezin gaat beroep aantekenen tegen de beslissing, meldt ze tegenover de regionale omroep. ‘Ze mogen het beroep in vrijheid afwachten.’ <