Geestelijken in cel mogen informatie geheimhouden

Den Haag

De hoogste rechter deed uitspraak in de zaak over de moord op een 86-jarige man in Axel in 2012. Daarvoor werden twee mannen veroordeeld, tot 24 en 15 jaar cel. De man met de hoogste straf ging in cassatie, omdat de medeverdachte tegen een humanistische en een boeddhistische geestelijk verzorger zou hebben gezegd dat hij alleen had gehandeld. Dat zou de hoofdverdachte vrijpleiten, maar de Hoge Raad oordeelt nu dat die verklaring niet meeweegt.

De twee mannen wachtten de bejaarde man 's nachts op in een park toen hij zijn hond uitliet. Hij werd zwaar mishandeld zodat hij zijn pincode zou afgeven. De daders sneden onder meer een stuk van zijn oor. Uiteindelijk werd hij met messteken om het leven gebracht en achtergelaten. <