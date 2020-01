Christus’ geboorte vieren met heel je lichaam

In Ethiopië wordt het kerstfeest niet in december, maar in januari gevierd. De kerstdienst duurt er tot diep in de nacht.

Addis Abeba

Het is een paar minuten voor middernacht als het geboorteverhaal van Jezus wordt voorgelezen. Even klinkt er een ander geluid, dan de opzwepende gebeden die daarvoor in alle intensiteit klonken. De verschillende lichaamsdelen van Christus werden toen in gebed door diverse mannen aanbeden. Met dans en drum omlijst. Een enkeling leek zelfs in een soort van trance te geraken.

Maar vlak voor twaalf uur is er dus even geen dans, maar luisteren de aanwezigen in de kerk aandachtig naar de voorlezer. Klokslag twaalf sluit hij de Bijbel en gaan de aanwezigen in de kerk samen in gebed. Ze bidden voor een gezegend kerstfeest. Halleluja. Amen.

Dit gebeurde niet enkele weken geleden, maar maandagavond in een Ethiopisch-koptische kerk in een buitenwijk van Addis Abeba. En zo was het feest in vele kerken in Ethiopië, waar men Ethiopisch kerstfeest, ook wel Genna, vierde. Door het hanteren van de zogeheten Ethiopische kalender valt deze feestdag op 7 januari en op de vooravond wordt er uitgebreid stilgestaan bij de geboorte van Christus. Ook in de Eritrees-Koptische en Egyptisch-Koptische Kerk wordt op deze dag het kerstfeest gevierd.

Sinds 1959 is de Ethiopisch-Koptische Kerk trouwens onder een eigen patriarch onafhankelijk van de moederkerk in Egypte. Wel voelen de verschillende koptische kerken zich met elkaar verbonden.

grote trommels

In de Trinity Church in een buitenwijk van Addis Abeba gaat het er tijdens de kerstnachtviering net even iets anders aan toe dan in een kerstnachtdienst in bijvoorbeeld een protestantse kerk in Nederland. Zo is er geen orgel, maar zijn er vooral stemmen en soms klinkt er geluid uit twee grote trommels en vele sistrums.

De lengte is ook een groot verschil. De viering in de Trinity Church begon rond acht uur in de avond. Uiteindelijk stroomde de kerk rond half vier in de nacht pas leeg. Een van de priesters in de gemeente vertelt dat de lengte iets toont van de devotie van de gelovigen. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat sommige aanwezigen in de kerk af en toe even indommelen of naar buiten gaan voor wat frisse lucht.

En dat is niet vreemd, want tijdens de viering wordt er van al de aanwezigen een actieve inzet gevraagd in de gebeden, dans, tijdens het lezen en luisteren. De geboorte van Christus wordt gevierd met veel symboliek en met heel het lichaam. Zo zijn alle gelovigen gekleed in wit, dat doet denken aan de opstanding van Christus. En de kledij wordt kruislings gedragen, wat doet denken aan de kruisiging. In de kerk zijn geen stoelen, alleen tegen de muren staan wat banken, zodat bijna iedereen staande de viering meemaakt.



Beeld Maarten Boersema

Vrouwen en mannen staan op aparte plekken en tijdens het eerste gedeelte van de viering volgen beide groepen ook een andere liturgie. Een groot deel van de aanwezige gelovigen draagt een gebedsstok met zich mee.

Die verwijst naar Mozes, zo zegt een aanwezige. Hoewel het niet de bedoeling is, wordt deze stok of staf ook gebruikt als ondersteuning tijdens de lange viering.

Tijdens bepaalde dansen wordt de stok ook uitbundig voor andere doeleinden gebruikt. Er is een choreografie die aan het begin van de avond een paar keer terugkomt, waarbij men de staf van boven naar beneden beweegt en daarna van links naar rechts. Het verwijst naar de zoon van God die mens wordt en die is gekruisigd.

En zo is er meer dat geregeld terugkomt, waardoor de viering ergens lijkt op het zingen van een lied met verschillende coupletten met telkens eenzelfde refrein. Alles is gericht op de aanbidding van het mysterie van Christus, daarbij is er ook aandacht voor Maria.

gekust

Tijdens de laatste tweeënhalf uur van de viering wordt de aandacht verlegd naar de kant waar het altaar is en volgt de viering van de Heilige Mis. Het hoogtepunt vormt voor velen de rondgang van de Bijbel, die door velen wordt gekust.

Als uiteindelijk de kerk leegstroomt, volgt voor velen een weldadige maaltijd. Daar wordt intens van genoten, want met het kerstfeest wordt een vastenperiode afgesloten. Het kerstfeest wordt werkelijk met heel het lichaam gevierd. <