Onderzoek naar geloof in de hel onder christenen

Geloven Nederlandse christenen nog in de hel? Dat is de centrale vraag in een onderzoek dat De Nieuwe Koers en platform Weet Wat Je Gelooft gaan doen.

Kampen

William den Boer, betrokken bij Weetwatjegelooft.nl, gaat het onderzoek coördineren. Daarbij gaat het niet alleen om vragen over het bestaan van de hel. Wat denken mensen dat er in de Bijbel staat over de hel? Kunnen ze dit rijmen met hoe God zich in Jezus aan ons openbaart als een God van liefde? Is eeuwige straf voor fouten die je in het tijdelijke leven hebt gemaakt wel proportioneel?

Den Boer: ‘Hoewel steeds minder mensen in een daadwerkelijke hel geloven, heeft iedereen er wel een beeld bij. In het dagelijks taalgebruik komt de hel regelmatig terug. Het idee van eeuwige straf in een brandende hel is echter vandaag de dag niet alleen voor seculieren, maar ook voor veel christenen moeilijk te verteren.’

Het onderzoek heeft de vorm van een enquête van tien vragen, die beschikbaar is via de website Weetwatjegelooft.nl. Het gaat volgens Den Boer om vragen als: ‘Hoe kan dezelfde God die Jezus gegeven heeft om zich met mensen te verzoenen, ook mensen naar de hel sturen? Is de traditionele interpretatie van bijbelteksten over de hel wel juist? Wat staat er op het spel als we deze interpretatie loslaten? Kortom: wat is christelijk denken en spreken over de hel in deze tijd?’

De enquête is dezelfde als die in 2004 is afgenomen. De resultaten zijn destijds gepubliceerd in wat toen nog CV-Koers heette. In het februarinummer van De Nieuwe Koers komen de uitkomsten van het nieuwe onderzoek te staan. <