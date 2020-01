Egyptische rechtbank akkoord met verdeling erfenis koptische burgers

Egyptische koptische christenen nemen deel aan de Palmzondagviering in de Grotkerk in Caïro, de hoofdstad van Egypte. (beeld afp / Khaled Desouki)

Caïro

De islamitische wetgeving uit 1940 schrijft voor dat mannelijke erfgenamen twee keer zoveel krijgen als vrouwelijke erfgenamen. Maar omdat de koptische christenen mannen en vrouwen gelijkwaardig behandelen, hoeft volgens de rechter de islamitische regel niet toegepast te worden bij de koptische minderheid. De rechtszaak was aangespannen door een vrouwelijke koptische juriste en had betrekking over de erfenis van haar overleden vader. <