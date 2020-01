Amsterdam bemoeit zich niet met expo’s Oude Kerk

Het gemeentebestuur van Amsterdam mengt zich niet in de discussie in hoeverre de monumentale Oude Kerk in het centrum van Amsterdam gebruikt mag worden als expositieruimte.

De Oude Kerk in Amsterdam, gebouwd vanaf halverwege de dertiende eeuw, is een van de oudste gebouwen van de stad. ( beeld wikimedia)

Amsterdam

De gemeente is niet betrokken bij welke tentoonstellingen er in de kerk gehouden worden, behalve als er bouwkundige aanpassingen nodig zijn, schrijft het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam. Het stadsbestuur reageert daarmee op vragen van CDA, SP en Forum voor Democratie, die zich zorgen maken over de manier waarop wordt omgesprongen met het oudste gebouw van Amsterdam, dat werd gewijd in 1306.

Al enkele jaren ontstaan bij elke grote tentoonstelling in de Oude Kerk felle discussies over welke tentoonstellingen wel en niet gepast zijn en in hoeverre het gebouw daar schade van ondervindt. In november ontstond ophef over ‘Poems for Earthlings’, een kunstinstallatie van een Argentijnse kunstenaar die het interieur van de Oude Kerk tot april dit jaar in duisternis hult. Voor de installatie waren tal van zandzakken nodig. Die zijn door heftrucks de kerk ingereden, waarvoor rijplaten in de kerk werden neergelegd om de oude graven te beschermen. Volgens critici zijn de constructies te zwaar voor de kerk en is het stof dat daardoor in de kerk neerdaalt schadelijk voor onder meer het orgel.

De kerk is eigendom van de Stichting de Oude Kerk. Voor het oprichten van het kunstwerk was geen vergunning nodig, aangezien er geen bouwtechnische ingrepen in de kerk nodig waren, schrijft het gemeentebestuur. Het college vindt dat tentoonstellingen ‘geen afbreuk moeten doen aan de monumentale waarde’ en dat het gebouw zeker niet beschadigd mag raken door exposities. De tentoonstelling is getoetst op brandveiligheid, technische en monumentale aspecten. Dat leverde geen belemmeringen op.

kerkdiensten

Door de tentoonstelling zijn de zondagse kerkdiensten tijdelijk verplaatst van het middenschip naar een zijbeuk van de Oude Kerk. Volgens de gemeente zijn daarvoor afspraken gemaakt tussen de kerkgemeente en de stichting die eigenaar is van de kerk. Het gebouw prima dienst doen als zowel kerkgebouw als expositieruimte, vindt het college. Er moet gezocht worden naar een balans tussen die functies, maar het college van burgemeester en wethouders heeft daarin geen sturende rol.

Woensdag bespreekt de commissie kunst, diversiteit en democratisering van de Amsterdamse gemeenteraad de kwestie.

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop stelde over de zaak ook vragen aan minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). De minister liet vorige maand weten dat kerken goed kunnen dienstdoen als museum, als er zorgvuldig met de monumentale gebouwen wordt omgesprongen. ‘Het is in eerste instantie aan de gemeente als vergunningverlener en toezichthouder om daarop toe te zien’, schreef de minister. ‘Indien bepaald gebruik onacceptabele risico’s met zich meebrengt, zal hiervoor door de gemeente als vergunningverlener geen toestemming worden verleend.’ <