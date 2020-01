Trump zoekt evangelicals weer op

De Amerikaanse president Donald Trump heeft bij een bijeenkomst in een megakerk in Miami zevenduizend evangelicals verzekerd dat ze nooit een grotere bondgenoot in het Witte Huis hebben gehad dan met hem. Trump presenteerde zich als de verdediger en hersteller van geloof in het publieke domein en beweerde dat 'God aan onze kant' staat. Predikanten baden voor hem. De president riep onder anderen Cissie Graham Lynch op het podium, kleindochter van evangelist Billy Graham, de oprichter van Christianity Today, het tijdschrift dat onlangs schreef dat het terecht zou zijn als Trump zou worden afgezet. Graham Lynch beloofde haar steun voor de verkiezingen. <

