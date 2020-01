Gedoopt samen met Jezus

Popster Demi Lovato deed het, afgelopen oktober tijdens een zelfpromotietripje naar Israël, en duizenden mensen doen het met haar: zich laten dopen in de rivier de Jordaan. Of ze importeren het water voor de doopdienst thuis, zoals koning Willem-Alexander deed voor de doop van de drie prinsessen. Jaarlijks bezoeken een miljoen mensen de drie doopplekken langs de rivier in Israël, Jordanië en op de Westbank. En dat alleen omdat in het vijftiende jaar van keizer Tiberius - het jaar 29 - Jezus zich daar liet dopen door Johannes (Lucas 3, vers 1). Samen met Pasen is de doop van Jezus in de Jordaan zo ongeveer het oudste feest van de wereldwijde kerk.

Waarom Jezus de doop wilde ondergaan, heeft christenen altijd wat verward. Johannes preekte immers ‘bekering’ en bij zijn doop hoorde het belijden van je zonden, wat voor Jezus beide immers niet nodig was. In elk geval droeg Jezus niet alleen zijn volgelingen op gedoopt te worden, maar heeft Hij de doop ook zelf meegemaakt. Daardoor, betoogt de vierde-eeuwse kerkvader Cyrillus van Jeruzalem, maakte Hij een pad door het water dat mensen kunnen volgen. Gedoopt worden is meer dan een mooi ritueel of een symbool van reiniging en een nieuw begin; het heeft zin en effect doordat Jezus zelf gedoopt werd. Het is met Christus, die eerst ging, ondergedompeld worden en boven water komen – sterven en opstaan (aldus de apostel Paulus in Romeinen 6, vers 4).



ikonenmuseum kampen

Als Jezus direct na zijn doop gezalfd wordt met de Heilige Geest, is dat het begin van zijn weg. ‘Dit is mijn geliefde Zoon’, klinkt er uit de hemel. Zoals in Genesis 1 bij het begin van de schepping de Geest boven de wateren zweefde, daalt de Geest nu neer bij de Jordaan op het begin van Gods nieuwe schepping. Geen wonder dat dezelfde Cyrillus van Jeruzalem zich gelukkig prijst dat hij vlak bij de Jordaan woonde; daar is met Christus het nieuwe leven begonnen.

Op deze Russische icoon uit de zeventiende eeuw bedekken de drie engelen rechts in eerbied hun handen. Hier wordt de Drie-eenheid zichtbaar: Christus, de Geest die neerdaalt als een duif en het teken van de Vader in de halve cirkel erboven. Johannes de Doper is hier opvallend genoeg niet gekleed in een mantel van kamelenhaar; dat is op veel andere iconen wel het geval. Vrijwel overal ter wereld wordt het feest van Epifanie (’Openbaring van de Heer’) gevierd op 6 januari, net als Driekoningen, waarop de aanbidding door de wijzen wordt herdacht.