‘Evangelist Todd Bentley mag geen predikant blijven’

Volgens het panel dat onderzoek deed zijn er talloze getuigen van de beschuldigingen. Bentley zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘overspel, sexting, vulgair taalgebruik en misbruik’, vanaf 2004 tot 2019. ‘We zien geen tekenen van oprechte spijt. Daarom raden we aan dat hij uit zijn functie wordt gezet totdat hij ware, blijvende vruchten van bekering heeft laten zien.’

Bentley zou eerst zijn medewerking aan het onderzoek hebben toegezegd, schrijft Relevant Magazine, maar later weigerde hij vragen te beantwoorden. De uitspraak van het panel is niet bindend. Bentley trekt zich er ook niets van aan; hij heeft de groep die onderzoek naar hem deed eerder al ‘onbijbels’ genoemd.

omstreden

Todd Bentley richtte in 1998 de Canadese evangelisatiebeweging Fresh Fire Ministries op. Tien jaar later werd hij wereldwijd bekend toen hij in Lakeland, Florida, op bezoek was en tienduizenden bezoekers trok. Er zou een opwekking gaande zijn. Bentley beweerde veel mensen genezen te hebben en zelfs doden tot leven gewekt. Journalisten gingen op zoek naar bewijzen maar vonden niets.

Bentley was door zijn verschijning (tattoos, ruige baard) en werkwijze al snel omstreden. Hij sloeg mensen om ze Gods kracht te laten ervaren en gaf bijvoorbeeld een man een knietje in zijn buik om hem van darmkanker te genezen. Ook pretendeerde hij geregeld met engelen te spreken.

baardverzorging

Na een paar maanden vertrok Bentley in augustus 2008 uit Lakeland vanwege huwelijksproblemen. Vervolgens moest hij ook vertrekken als leider van Fresh Fire Ministries, vanwege ‘een ongezonde relatie’ met een vrouwelijk staflid ‘op emotioneel niveau’. Later kon Bentley toch terugkeren bij Fresh Fire Ministries.

Begin december meldde hij in een video op Facebook dat hij zich wilde gaan richten op zijn nieuwe baardverzorgingsbedrijf, maar later liet hij weten een nieuwe evangelistenschool te gaan beginnen. In de video erkende de evangelist seksuele zonden te hebben begaan, maar niet meer in de laatste jaren. God zou hem vergeven hebben, zo zei Bentley. <