Jacobine Geel: ‘De Bijbel is niet zo zwart-wit’

Jacobine Geel schrijft voor de Maand van de Bijbel, eind januari, een persoonlijk essay. Het gaat over de plaats van de Bijbel in haar leven en over de ontwikkeling die ze daarin doormaakte.

De Bijbel is een boek dat, zoals theologe Jacobine Geel het verwoordt, ‘in de loop van vele eeuwen bij elkaar is geleefd en geloofd’. Ook in haar eigen leven waren er veel momenten waarop het boek een belangrijke plek innam. Hoe, wat en waar? Daarop probeert ze de antwoorden te formuleren in een essay, dat ze schrijft voor de Maand van de Bijbel die eind januari van start gaat. Ze duikt daarvoor in de betekenis van de Bijbel in haar leven.

Jacobine Geel is theologe en onder ander bekend als presentator van levensbeschouwelijke programma’s van KRO-NCRV. De bedoeling is dat het essay waar ze aan werkt op allerlei plekken in het land - binnen en buiten de kerk - het gesprek over geloven en de Bijbel op gang brengt.

Wat heeft u zelf met de Bijbel?

‘Om te beginnen lees ik er regelmatig in , en dat al enkele decennia. En ik lees er veel omheen, preek er af en toe uit en onderzoek waar bijbelse notities rijmen op teksten uit deze tijd. Met name de veelstemmigheid van de Bijbel heeft me altijd gefascineerd.’

Schrijft u een theologisch essay?

‘Het wordt geen document waarin staat: dit moet u ervan weten en dit moet u ervan vinden. Natuurlijk, ik heb die theologische achtergrond, maar ik probeer het verhaal vooral persoonlijk te maken. Ik wil beschrijven wat de Bijbel voor mij betekent. Het is de neerslag van mijn eigen verkenning.’

Kunt u daar al iets van onder woorden brengen?

‘De titel is “vele kamers”, een variant op de bijbeltekst “in het huis van mijn Heer zijn vele woningen”. In het essay verken ik een aantal vertrekken van dat huis. Vooralsnog zie ik vijf kamer, ruimtes, voor me. De eerste is de kamer van het woord – een ruimte waar creativiteit, scheppingskracht en nieuwsgierigheid een plek hebben. In een andere kamer staat het verlangen centraal, de beweging naar voren, de hoop.

En er is een vertrek van angst en vertrouwen. Een zinnetje uit de Bijbel dat als kind al heel belangrijk voor me was is “wees niet bevreesd, want ik ben met u”. Als ik iets heel spannend vond, zei ik dat soms hardop, als een mantra. Toen ik belijdenis deed kreeg ik juist deze tekst mee. Heel raak en ontroerend. In weer een andere ruimte - en misschien is dit wel de centrale hal - staat het geweten centraal, de keus voor het leven, de compassie. Iedere keer kom ik er lezend in dat bijzondere boek achter dat het puntje bij paaltje misschien wel hier om draait: dat we ons als mensen bekommeren om elkaar. Tenslotte is er een kamer voor de ongemakkelijke verhalen, waarin God lijkt te zwijgen. En hoe angstwekkend dat is.’

Heeft u een bepaald publiek voor ogen?

‘Er is een breed palet aan mensen dat op de een of andere manier gefascineerd is door de Bijbel. Dat kunnen christenen zijn, maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in taal of mythologie - het hoeft niet per se christelijk te zijn.’

U wilt wel mensen nieuwsgierig maken naar de Bijbel?

‘Ja, het zou een mooie opbrengst zijn als mensen door dit verhaal worden aangestoken om ook zelf eens in dit boek rond te dwalen. Er valt genoeg te beleven, ook als je de dogmatiek laat voor wat die is. Juist in talig opzicht vind ik de Bijbel nog altijd een wonderbaarlijk rijk boek. Heel krachtig en kernachtig. Het blijft verrassen en aanspreken. Dus er is alle reden er gewoon eens een keer in te gaan grasduinen.’

Hoe komt het dat zoveel mensen een Bijbel in de kast hebben zonder hem ooit aan te raken?

‘Veel mensen denken misschien dat de Bijbel vol staat met wat je moet vinden en wat waarheid is. Dat is vaak de associatie met de Bijbel, en daarmee met geloof en kerk. Wat ik zelf altijd weer een verrassing vind, is dat de teksten helemaal niet zo eenduidig zijn. De Bijbel is niet zwart-wit. Je kunt niet zomaar een pagina aanwijzen waar staat hoe het zit. Veel vaker gaat het over mensen die maar een beetje struikelend hun weg proberen te vinden. En over wanhoop en eenzaamheid en de vraag of het wel goed komt.’

Het essay wordt een uitnodiging de Bijbel nog eens te proberen?

‘Ja, om die kamers te betreden. Het zijn beslist niet allemaal gruwelkabinetten waar je dan terechtkomt. Er zit veel schoonheid en sprankeling in. En hartstocht, dat vind ik ook mooi. Op de eerste dag van de Maand van de Bijbel, op 24 januari, verschijnt mijn essay. Het is een waagstuk, dit verhaal te schrijven. Maar dat is de omgang met de Bijbel ook, dus dat past er goed bij.’ <