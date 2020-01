Organisaties roepen Maand van de Bijbel uit

Amersfoort

De bedoeling is dat tijdens deze maand de Bijbel weer vaker gepakt en gelezen gaat worden en mensen aan het denken worden gezet wat over de betekenis van de Bijbel voor hun eigen leven. Initiatiefnemers van de maand zijn de christelijke uitgeverij Royal Jongbloed en de katholieke uitgeverij Adveniat. Christelijke organisaties, waaronder de christelijke boekhandelketen Biblios, het Friesch Dagblad en het Nederlands Dagblad werken aan de maand mee. Leo Fijen, uitgever/directeur van Adveniat, hoopt dat nog meer organisaties die ‘op wat voor manier ook met de Bijbel te maken hebben’ aansluiten. ‘Maar we beginnen bescheiden.’

De Maand van de Bijbel begint 24 januari in de Abdij van Egmond, waar tal van activiteiten rond de Bijbel plaatsvinden. Zo zijn er workshops ‘zingen met de Bijbel’, ‘luisteren naar het voorlezen van de Bijbel’, ‘tafelen met de Bijbel’, ‘wandelen met de Bijbel’ en ‘lectio divina en het overschrijven van de Bijbel’.

Tijdens de Maand van de Bijbel, begin februari, verschijnt er een nieuw boek van onder anderen de Zwolse predikant Jos Douma met veertig oefeningen om te leren luisteren naar de Bijbel, zogenoemde lectio divina-oefeningen. Vrijdagavond 7 februari vindt rond dit boek een bijeenkomst plaats in de Zwolse Plantagekerk.

De Maand van de Bijbel wordt op 14 februari afgesloten met een evenement in de Abdij van Berne Heeswijk. ‘Niet voor niets op Valentijnsdag’, zegt Leo Fijen. ‘Want de Bijbel is het verhaal van de liefde van God en van liefde van mensen tot elkaar.’

Theologe Jacobine Geel, programmamaker bij KRO-NCRV, doet op persoonlijke titel mee en schrijft voor de maand een persoonlijk essay over de Bijbel, dat een rol kan spelen in het gesprek over de Bijbel.

Voor Fijen is de maand geslaagd als mensen de betekenis van de Bijbel in hun leven gaan ontdekken. ‘We worden opgeroepen een persoonlijke relatie met Christus aan te gaan en vanuit die verbondenheid leerlingen te maken. Dat lukt niet zonder de Bijbel. En deze periode van eind januari past heel goed, want paus Franciscus heeft 26 januari uitgeroepen tot Bijbelzondag. Veel katholieken hebben bijbels thuis staan, maar lezen er weinig in. En protestanten kennen de Bijbel wel, maar voor hen is het een hele opgave dat te verbinden met hun eigen leven.’