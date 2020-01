'Een kerkorde is een momentopname'

De makers reageren op de kritiek die vorige week werd geuit in deze krant.

Amersfoort

Er is te veel dichtgetimmerd en te weinig ruimte voor lokale kerkenraden om eigen keuzes te maken. Die kritiek uitte hoogleraar religie en recht Fokko Oldenhuis vorige week op de concept-kerkorde voor de fusiekerk van vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden. ‘Gestolde angst’, noemde hij het document. Dat geluid is niet nieuw voor de makers van die toekomstige kerkorde. ‘We hebben om kritiek gevraagd, het is goed dat het komt.’

De voorzitter van de werkgroep die de concept-kerkorde schreef, Jan van Dijk, zegt goed te begrijpen waar de kritiek van Oldenhuis vandaan komt. ‘Ik heb me altijd erg betrokken gevoeld bij de Tehuisgemeente in Groningen.’ Die kerk heeft een bijzondere positie binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken, omdat zij niet het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS) ondertekenen. ‘Ik ben lid van de NGK in Oegstgeest, en we delen een stuk kerkelijk verleden. Wij hebben pas een halfjaar geleden het AKS ondertekend. Onze eerste predikant is naar Groningen gegaan. Hij heeft zijn sporen nagelaten in opvattingen en de vrijheden die we koesteren. Dat geeft herkenning.’ Van Dijk zegt blij te zijn dat Oldenhuis openlijk zijn kritiek op de concept-kerkorde deelt, ook al is het in stevige bewoordingen. ‘We hebben gevraagd aan kerkleden om te reageren op deze kerkorde. Je mag er negatief tegenaan kijken. Ik ben blij dat hij geen blad voor de mond neemt.’

avondmaal

Ondanks zijn begrip is hij het niet eens met de kritiek dat de kerkorde te veel zou dichttimmeren. ‘Als je bijvoorbeeld kijkt naar het avondmaal, zie je dat deze kerkorde ruimte biedt om kinderen aan te laten gaan. Daarover lopen de meningen in de kerken uiteen. Als commissie zijn we aangesteld om een kerkorde te maken voor twee kerken samen. Die moet je op een organische manier verenigen.’ Hoe je avondmaal viert is een wezenlijk punt, vindt de vrijgemaakt-gereformeerde kerkrechtdeskundige Kornelis Harmannij, 'zeker als je elkaar aanvaardt als kerken. Voor sommige mensen wordt er nooit genoeg ruimte gegeven, er zijn ook kerken die zeggen: dit kan helemaal niet.’ Harmannij bestrijdt dat er te veel zou zijn vastgelegd in de nieuwe kerkorde. ‘Je moet dingen goed regelen, omdat je anders problemen krijgt. Je kunt dat angst noemen, maar je kunt beter zeggen: laten we een goede gedragslijn zoeken, waaraan we elkaar kunnen houden.’

Oldenhuis uitte ook kritiek op het aanvaarden van de gereformeerde belijdenissen, zoals die van kerkvader Athanasius (296-373), waarin staat: ‘Als je dit niet gelooft, kun je niet zalig worden.’ Daar kun je ontspannen mee omgaan, zegt Van Dijk. ‘De formuleringen van die geschriften zijn gedateerd. Nederlands-gereformeerden hebben ze altijd ruimhartig ondertekend, omdat we geloven dat er wezenlijke dingen worden gezegd over de kerk. Dat betekent niet dat er geen marge van onzekerheid aan zit. Kijk ook naar het eredoctoraat dat Henk de Jong kreeg in Kampen. Hij zegt dat zelfs de Bijbel niet foutloos is en wordt door vrijgemaakten geroemd om zijn schriftvisie. In dit proces van eenwording is het belangrijk om beelden uit het verleden te corrigeren.’

Over de bijzondere positie die kerken als de Tehuisgemeente hebben, is in de nieuwe kerkorde een regeling opgenomen. Zij kunnen kiezen voor een ‘verwantschapsrelatie’ op regionaal niveau. Volgens Van Dijk hoeft het niet bij die regeling te blijven. ‘Nu staat er in de preambule van het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven van de NGK: De kerken spreken uit, dat het al of niet aanvaarden van het (een) kerkelijk akkoord geen oorzaak van breuk of verwijdering mag zijn tussen gemeenten die één zijn in geloof en belijden. Ik vind dat het een serieus punt van bespreking moet worden op de synode en de landelijke vergadering, of er zo’n vergelijkbare zin moet komen in de preambule voor de nieuwe kerkorde. Want er zijn meer kerken die zich zo opstellen en heel de NGK wil hen er graag bijhouden.’

Van Dijk herkent zich in de kritiek van Oldenhuis, zegt hij, bijvoorbeeld op het punt van het tempo waarin het eenwordingsproces zich voltrekt. ‘Het gevoel dat het te snel gaat, leeft niet alleen in Groningen. Het tempo is vooral een kwestie voor de synode en de Landelijke Vergadering. De regiegroep heeft bewust geen datum opgenomen in de plannen en dat is heel wijs. Misschien moeten we dingen beter doen, ook rond de kerkorde. Als het nodig is, nemen we een jaar extra, of langer. Maar, je kunt er ook geen tien jaar over doen, dan worden mensen het zat.’

Harmannij zegt dat er niemand is die overhaast, ‘maar er zijn wel mensen die graag op de rem trappen’. Vijf jaar langer de tijd nemen, vindt hij niet wenselijk. ‘Dan vraag je te veel van de kerkelijke vergaderingen, die nu al gezamenlijk moeten vergaderen. Als dat te lang duurt, breek je het proces af.’

‘Een kerkorde is altijd in ontwikkeling', benadrukt Harmannij. 'Het is een momentopname: zo doen we het nu. En laten we het dan ook zo doen, en niet zeggen: als je er anders over denkt, doe het dan maar anders.’ <