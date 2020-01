CDA stelt vragen over lot Chinese predikant

Chengdu

Wang zit al sinds december 2018 in de cel. Op Tweede Kerstdag vorig jaar kwam hij voor de rechter. Begin deze week is Wang veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar wegens ‘illegale zakelijke praktijken’ en ‘staatsondermijning’. De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben China gevraagd Wang vrij te laten. Van Helvert is de eerste Nederlandse politicus die zich met de veroordeling bezighoudt. Hij weet niet hoe dat komt. ‘In het najaar was ik in Singapore met parlementariërs uit andere landen. Daar spraken we over geloofsvervolging. We hebben daar afgesproken gezamenlijk op te trekken bij individuele gevallen. Soms is dat moeilijk, omdat het gevaar bestaat dat er een bepaalde vorm van willekeur inkomt wie aandacht krijgt en wie niet’, zegt Van Helvert.

Hij was niet op de hoogte van het lot van de Chinese predikant. ‘Juist daarom ben ik blij met de aandacht van de krant hiervoor. Op die conferentie hebben we als volksvertegenwoordigers afgesproken dat we gezamenlijk in onze eigen parlementen vragen stellen. Tegen één land kan China nog zeggen dat de rechterlijke macht is gescheiden van de uitvoerende macht, maar als meerdere landen er vragen over stellen komen ze hier niet mee weg.’ Van Helvert zegt toe de situatie van Wang door te geven aan collega-parlementariërs in het buitenland. Het CDA-Kamerlid noemt de veroordeling ‘verschrikkelijk’. ‘Als je priester of predikant bent van een parochie of een gemeente, vinden zij dat staatsondermijnend. Dat gaat in tegen de universele verklaring van de rechten van de mens.’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft alarm geslagen om de veroordeling van Wang. Die noemt hij ‘verzonnen’. Pompeo roept op tot ‘onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating’ van de voorganger, meldt de Amerikaanse nieuwsdienst Baptist Press. Ook woordvoerder Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, Peter Stano, roept China op Wang vrij te laten. ‘De EU is bezorgd over restricties op vrijheid van godsdienst en geloof in China’, tweet Stano.