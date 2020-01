Traditionele Methodisten splitsen zich af om homokwestie

De United Methodist Church lijkt nu daadwerkelijk te scheuren op het standpunt over homoseksualiteit. een demonstratie in 2015 in Newy York voor rechten van homoseksuelen. (beeld epa / John Taggart)

Nashville

De leiders van die kerk hebben vrijdag aangekondigd dat ze instemmen met een afsplitsing van een ‘Traditionalist Methodist’ denominatie, een traditionele tak. De overgebleven methodisten zullen dan het homohuwelijk toestaan, evenals homoseksuele geestelijken. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van die kerk.

Het plan om de kerk te splitsen noemen de kerkleiders ‘het beste middel om onze verschillen op te lossen, zodat elk deel van de kerk trouw kan blijven aan zijn theologie, en kan tegelijk de waardigheid, gelijkheid, integriteit en respect van elke mens worden erkend’, aldus The Washington Post.

Deze oplossing werd vrijdag aangekondigd, omdat er sinds begin dit jaar nieuwe maatregelen worden getroffen tegen kerken die zich niet houden aan de landelijke lijn. Als geestelijken meewerken aan een homohuwelijk zouden ze een jaar worden geschorst, en bij een volgend huwelijk zouden ze worden verwijderd uit de geestelijkheid.

De United Methodist Church, met wereldwijd meer dan twaalf miljoen leden, discussieert al sinds 1972 over het onderwerp. Sinds dat jaar is er op iedere Algemene Vergadering van de kerk over homoseksualiteit gesproken. De officiële lijn van de kerk is tot nu toe altijd geweest dat homoseksualiteit onverenigbaar is met de christelijke leer. Toen vorig jaar werd besloten die lijn strenger te gaan handhaven, zijn verschillende gemeenten vertrokken uit het kerkverband. Ruim twintig regionale vergaderingen in de Verenigde Staten wilden dat de zin die homoseksualiteit afwijst wordt geschrapt uit de bepalingen van de kerk. <