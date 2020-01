Nog minimaal drie jaar Kerkproeverij

De Raad van Kerken wil ermee door blijven gaan, wegens het groeiende succes. Bij een Kerkproeverij houden kerken laagdrempelige diensten voor mensen die niet gewend zijn in een kerk te komen. Het is de bedoeling dat kerkleden vrienden, familie, collega’s of buren uitnodigen en de gemeente een gastvrije cultuur ontwikkelt.

Bij de laatste editie deden 480 parochies en kerken mee. Dit jaar wordt de vierde editie van de Kerkproeverij gehouden op zondag 11 oktober. Het kernteam dat de actie draagt verwacht dat het mogelijk is om te groeien naar 1500 deelnemende gemeenten en parochies in 2022.

De Raad van Kerken werkt voor de Kerkproeverij samen met MissieNederland, Alpha Nederland, de IZB en de mediapartners EO en KRO-NCRV. <