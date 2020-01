Deel vrijgemaakt Spakenburg wil klassieke diensten

Bunschoten-Spakenburg

Aanleiding is de losmaking van dominee Haitse Wiersma van de Noorderkerk in Spakenburg-Noord. Sinds 1 januari dit jaar is hij niet langer als predikant aan deze gemeente verbonden. Een aanzienlijk deel van de bijna 1500 leden tellende gemeente is het niet eens met de losmaking en komt sinds mei niet meer in de kerkdiensten. Volgens acht gemeenteleden, die zich hebben verenigd in het Comité Noorderkerk Blijven, moest de predikant weg omdat hij te behoudend is.

De classis Hilversum, een verband van kerken in de regio, heeft de losmaking beoordeeld aan de hand van de kerkelijke regelgeving en vervolgens goedgekeurd. Gemeenteleden die tegen de losmaking van de predikant zijn, trekken uit de bevindingen van de classis de conclusie dat de kerkenraad ‘een brede koers wil varen waartegen dominee Wiersma bezwaar maakt omdat daarmee de schriftuurlijk gereformeerde koers wordt verlaten’.

Een bredere koers betekent ruimte voor meningen die in strijd zijn met Bijbel en belijdenis, meent Peter Korlaar, die optreedt als woordvoerder van het comité. ‘Dominee Wiersma heeft daar altijd tegen gewaarschuwd. Zijn losmaking betekent dat de kerkenraad deze waarschuwing niet meer wil horen.’

stijl

De losgemaakte predikant wil vasthouden aan de ‘klassiek gereformeerde lijn’. Het verschil van inzicht met de kerkenraad heeft volgens Korlaar maar gedeeltelijk te maken met de stijl van de eredienst. Principiële punten, zoals vrouw en ambt en samengaan met de Nederlands Gereformeerde Kerken, liggen gevoeliger. Het gaat hier volgens het comité om ‘al dan niet vasthouden aan Schrift en belijdenis’.

In mei 2019 maakte de kerkenraad aan de gemeente bekend een losmakingsprocedure in gang te willen zetten. De definitieve losmaking per 1 januari is voor het comité reden ‘zo snel mogelijk’ te willen beginnen met het beleggen van eigen erediensten voor vrijgemaakt-gereformeerden in Bunschoten-Spakenburg die het niet eens zijn met de koers van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Als het aan het comité ligt, wordt dominee Wiersema daar de vaste voorganger. Korlaar hoopt dat deze gemeente als dolerende gemeente een voorlopige plek zal kunnen innemen binnen de vrijgemaakt-gereformeerde kerken, afhankelijk van de besluitvorming van de komende synode over een aantal revisieverzoeken.

kanselboodschap

Dat plan is nog niet met de kerkenraad besproken, zegt kerkenraadsvoorzitter Klaas van de Geest van de Noorderkerk. Hij kan over de kwestie niet meer zeggen dan wat zondag als kanselboodschap in de kerkdienst is gezegd. Eerst moeten de zusterkerken in de classis geïnformeerd worden, zegt hij. Of er mogelijkheden zijn voor het comité om klassiek-gereformeerde kerkdiensten onder het dak van de vrijgemaakten te beleggen, kan hij niet zeggen. ‘Onze visie is één gemeente te willen blijven en aandacht te willen hebben voor de verschillende doelgroepen in de kerk. Ik zou zeggen: kom maar met een plan. Ik weet niet wat ze voor ogen hebben’.

De gemeente Bunschoten-Spakenburg telt, Eemdijk meegerekend, vijf vrijgemaakt-gereformeerde kerken met in totaal bijna zesduizend leden. Gezamenlijk wordt gekeken naar de invulling van de tweede kerkdienst, zegt Van de Geest, waarin aandacht kan worden gegeven aan de verschillende doelgroepen door middel van themadiensten en verschillende stijlen qua liturgie. In de ene dienst zou dan bijvoorbeeld het orgel gebruikt kunnen worden, terwijl in de andere dienst ruimte is voor praisemuziek. <