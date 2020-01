Ambassade Montenegro in Belgrado aangevallen wegens kerkwet

De Montenegrijnse ambassade in Belgrado is donderdag aangevallen door Servische nationalisten en hooligans. Montenegrijnse vlaggen werden door meerdere honderden demonstranten in brand gestoken uit protest tegen een ‘wet op de godsdienstvrijheid’ die het Montenegrijnse parlement onlangs aannam. Deze kan gebruikt worden voor het nationaliseren van kerken en kloosters van de Servisch-Orthodoxe kerk in Montenegro. Montenegro, dat zich in 2006 van Servië afscheidde, heeft de agressie veroordeeld en beklaagde zich over het feit dat de ambassade niet werd beveiligd.

