Column Rikko Voorberg: Wat gaan we doen in 2020?

Er is één vraag die aan heel de mensheid wordt gesteld in 2020, volgens de theologie. En dat is deze: wat gaan we in 2020 doen aan het kwaad in de wereld? Een enorme vraag die elk jaar weer in stukjes moet worden gebroken en gedeeld met iedereen. Vorig jaar, vorig decennium, voor onze jaartelling en ook dit jaar weer.

Laten we niet vragen waar het kwaad vandaan komt. De Bijbel wijdt daar slechts een enkele poëtische beginpagina aan, de rest is een boekenkast vol pogingen om iets aan dat kwaad in de wereld te doen. Het is ook niet de vraag wie er schuldig is. ‘Weinigen zijn schuldig, velen zijn verantwoordelijk’, zegt de grote rabbijn Abraham Joshua Heschel. Het gaat erom onszelf verantwoordelijk te weten voor het goede en onszelf altijd ook mede verantwoordelijk te weten voor het kwade dat maar blijft voortbestaan. Weet je niet wat het goede is? Wijs dan het kwade aan, daar is altijd een ruime voorraad van voorhanden. Het omgekeerde daarvan is het goede.

Als de Eeuwige, in wiens dienst de mensheid behoort te staan, het kwaad bestrijdt, doet hij dat op twee manieren: enerzijds door te confronteren en te veroordelen. Anderzijds begint hij een project waardoor het onderliggende van de verdeeldheid van de menselijke familie wordt opgelost, aldus de theoloog Tom Wright.

God bouwt aan nieuwe familie en dat is in zichzelf al een krachtig protest tegen de fluisterstem van het kwaad. Het is aan ons om steeds opnieuw daaraan mee te werken. Ik vergeet nooit weer hoe het was om mee te bidden met mijn moslimvrienden. In de bewegingen van hun gebed, knielen, opstaan, het hart verheffen en de het hoofd buigen om de God van Abraham, Isaak en Jakob aan te roepen die ik in Jezus Christus heb leren kennen, op hun uitnodiging. Saïd leerde me dat Allahu Akbar niet ‘God is groot’ betekent, maar ‘God is groter’. Ik hoor het terug in de stemmen van onze kinderen die de onophoudelijk de liedjesbijbel nazingen met ‘God is altijd groter, groter dan al mijn grootse plannen …’ Niet alle moslims zullen het eens zijn met zo’n gezamenlijk gebed, vele christenen ook niet. Toch werd er in het klein nieuwe familie gecreëerd, dwars tegen kwaadaardig groeiende tegenstellingen in onze maatschappij in.

In mijn leven is er een aantal specifieke thema’s waar ik me druk over maak: migratie, eenzaamheid, religieuze verdeeldheid. Deze drie zijn niet hoog- of laagwaardiger dan ander thema’s. Al het kwaad vraagt om ontmaskering en strijd die gevoerd moet worden met de middelen van de liefde en met creativiteit. Wie daaraan begint, merkt al snel dat hij of zij niet alleen is. Spiritueel niet, maar ook praktisch niet. Schoonheid, goedheid en liefde is werkelijk overal. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zei iemand ooit.