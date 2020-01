Column Sporen van het koninkrijk

Vier jaar geleden, toen ik nog voorganger was van een kerk in Den Haag, maakte ik een preek over het thema: “Ruimte gezocht!” Ik had er zin in. We bereidden met een aantal mensen de dienst voor en ik zou de gemeente middels mijn preek oproepen om missionair aanwezig te zijn op de plek waar de gemeenteleden woonden en leefden.

De vraag die tijdens de preek centraal stond was: ‘Is er ruimte in jouw hart voor andere mensen die God op je pad brengt?’

Een paar dagen voordat ik de bewuste preek zou houden en ’s avonds laat nog achter mijn laptop zat te werken, verscheen er een mail in mijn mailbox. In het onderwerp stond: Hulp gevraagd!

Ik opende de mail en las een bericht. Het was een schreeuw om hulp. Een meisje van tien jaar oud was uit huis geplaatst. Bij het gezin waar zij nu verbleef, kon ze niet blijven. Ze moest nu naar een woongroep of naar een ander gezin. De laatste optie was de beste. Echter alle ‘crisispleeggezinnen’ zaten vol. In de mail die naar mij werd verstuurd omdat ik voorganger was, werd de vraag gesteld of ik mensen wist die misschien dit meisje wilden opvangen. Het raakte mij. Ik stuurde in een reflex de mail door naar mijn vrouw (normaal gesproken niet onze standaard manier van communicatie :-)) met een zinnetje erbij: ‘Iets voor ons?’

De volgende dag vroeg mijn vrouw: ‘Meende je dat zinnetje in die mail?’ Ik antwoordde dat ik eigenlijk niet wist waarom ik het had doorgestuurd en waarom ik de vraag op ons gezin betrok. Het liet ons niet meer los en we vroegen aan God of wij iets met het verzoek moesten. We baden en we overwogen en we deelden het met onze twee dochters.

Een paar dagen later kwam onze oudste dochter, ook tien jaar oud, uit school, plofte op de bank en zei met tranen in haar ogen: ‘Pap, luister: Als je nee gaat zeggen tegen die mail over dat meisje hoef je niet zondag vroom te gaan staan preken over “ruimte gezocht” en doe ik ook níét mee met de musical die gaat over “ruimte gezocht”. Het raakte me. Ze had een punt. Zij begreep het.

Wie ben ik om voor anderen in te vullen wat zij moeten doen en wat God van hen vraagt? Ook al ben ik honderd keer voorganger van een kerk, God liet mij zien: ‘Arjen, practice what you preach!’ Doe waarover je preekt. Je kunt niet het ene zeggen en het andere doen. We ervoeren dat God dit meisje op ons pad bracht. Wij moesten eerst zelf de vraag beantwoorden of er ruimte in ons hart was, voordat we die aan anderen stelden. En Godzijdank konden we daar samen ‘ja’ op zeggen terwijl er nauwelijks ruimte in ons huis was. We woonden in een sociale huurwoning. Een klein rijtjeshuis en we hadden al vier kinderen. En toch, toch was er ruimte!



PS: Inmiddels woont het meisje al vier jaar bij ons en is ze helemaal onderdeel geworden van ons gezin.

