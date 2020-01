Vrouwvisie schokt Bewaar het Pand

Streefkerk

Stichting Bewaar het Pand, een behoudende stroming binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, is geschokt door de uitspraak van de classis Haarlem over de vrouw in het ambt. Dat schrijft de stichting op haar website. De classis Haarlem sprak op de laatste classisvergadering uit dat de gemeente in IJmuiden met het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers ‘geen principieel-bijbelse regel’ heeft overtreden. ‘De neergaande lijn in onze kerken zet zich voort’, schrijft Bewaar het Pand. De classis Haarlem wacht het besluit van de Generale Synode over de vrouw in het ambt af, voor ze beslist wat te doen met IJmuiden. <