De United Methodist Church, een kerk met gemeenten in meerdere werelddelen, staat op het punt van scheuren. Vooral Amerikaanse gemeenten zijn het oneens met het aangescherpte homobeleid. een demonstrant zwaait met een regenboogvlag in Provo, Utah. (beeld afp / George Frey)

Nashville

Dat meldt de Amerikaanse website Religion News. Het debat rond homoseksualiteit in deze kerk speelt sinds 1972, toen de ‘General Conference’, een bijeenkomst van afgevaardigden uit de hele wereld, voor het eerst samenkwam. Die vergadering sprak uit dat homoseksualiteit ‘onverenigbaar’ is ‘met de christelijke leer’. Sindsdien is elke Algemene Vergadering over het onderwerp gesproken.

In 2016 besloot de vergadering het debat te pauzeren. Een commissie werd aangesteld om alle bepalingen over seksualiteit in het beleid van de kerk te onderzoeken. In 2019 werd een extra Algemene Vergadering bijeengeroepen om te spreken over de resultaten van die studie. Die vergadering besloot tot het behouden van de huidige bepalingen over homoseksualiteit en tegelijkertijd tot het strenger handhaven daarvan vanaf 2020. Zo mogen predikanten van de UMC geen homohuwelijken bevestigen. Gemeenten mogen hun gebouw voor die gelegenheden ook niet ter beschikking stellen. Verder besliste de vergadering tot het opstellen van een vertrekprocedure voor gemeenten die niet met de regelingen over homoseksualiteit konden leven.

Echter, doordat vier mensen die hadden gestemd niet stemgerechtigd bleken te zijn, werd de kersverse vertrekprocedure ongeldig verklaard.

De gevolgen van de genomen besluiten, hoewel deels ongeldig, zijn overweldigend. Verschillende gemeenten zijn al vertrokken. Ruim twintig regionale vergaderingen in de VS willen de zinsnede dat homoseksualiteit onverenigbaar is met de christelijke leer uit de bepalingen van de kerk schrappen.

Zowel de Filipijnse als de Afrikaanse tak van de kerk wil een scheuring voorkomen. Het Filipijnse college van bisschoppen pleitte recent voor vrijheid in de kwestie. Het Afrikaanse college herhaalde dat homoseksualiteit onverenigbaar is met de Schrift.

Veel plaatselijke, Amerikaanse kerken grepen hun kans voor de striktere handhaving praktijk werd. Homostellen door de hele VS trouwden massaal voor de jaarwisseling. Religion News spreekt de breed levende verwachting uit dat bij de Algemene Vergadering in mei dit jaar de kerk in tweeën scheurt: een deel dat homoseksualiteit accepteert en een deel dat dat niet doet.

De United Methodist Church is een kerk die in de traditie staat van de Britse theoloog John Wesley. Wereldwijd telt de denominatie meer dan twaalf miljoen leden.