Geen zusterkerk, maar wel graag broederliefde

Maandag begint de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt aan de ‘buitenlandweek’. Dat is spannend want veel kerken waarmee zij contact heeft, staan afwijzend of kritisch tegenover de koers in Nederland. Een rondje Canada maakt dat duidelijk.

Canadian Reformed Church in Vernon (nd)

Elspeet-Vernon-Chilliwack-Edmonton

Ongeveer 25 vertegenwoordigers van buitenlandse kerken, uit veertien landen en van alle continenten, komen deze week op bezoek bij de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt , ‘Goes 2020’. Er wordt gepraat in hotel Mennorode te Elspeet. Onderwerpen zijn het jeugdwerk over en weer, maar zeker ook de ‘zorgen die sommige buitenlandse kerken eerder al geuit hebben over de koers van de GKv’, meldt de website van de kerk.

Ook uit Canada komen broeders. Van de vijf kerkgenootschappen in Noord-Amerika, waarmee de GKv zusterkerk- en contactrelaties onderhield, hebben er vier de verbintenis opgeschort of beëindigd. Toch is er geen sprake van haat en nijd, wel van wederzijdse pijn, onbegrip en wellicht miscommunicatie.

En gaat het alleen om geschilpunten, theologisch of kerkordelijk, of speelt er meer? Te denken valt aan gewoon uiteengroeien, na bijna zeventig jaar aan weerskanten van de oceaan, een totaal verschillende kerkelijke en vooral maatschappelijke context in Nederland en Canada en misschien een ander zelfbeeld.

piepjong

‘De breuk zag ik al jaren aankomen’, zegt Iwan Borst. ‘Opvallend genoeg door het lezen van het Reformatorisch Dagblad. Soms zien buitenstaanders ontwikkelingen scherper dan wijzelf.’ Borst (28) groeide op in Nederland, ging naar het Greijdanus College in Zwolle. Hij is de piepjonge predikant van de Canadian Reformed Church in Vernon. Dat stadje ligt in de provincie British Columbia. De gemeente van tweehonderd zielen komt uit een gebied zo groot als half Nederland. ‘Veel mensen hier hebben eigen bedrijven, ook omdat ze niet gedwongen willen worden op zondag te werken’, zegt elektricien George van Delft.

Tom Boeve (61), boer in Spallumcheen, is nu even geen ouderling. Zijn vrouw Jane en hij hebben veel contact met de familie in Nederland. ‘In theorie mogen zij na de breuk tussen de Canadese gereformeerden en de Nederlandse vrijgemaakten niet meer aangaan als wij Avondmaal hebben. Terwijl ik waarschijnlijk wel zo kan gaan in een Nederlandse kerk. Het voelt aan alle kanten ongemakkelijk.’

Vijftiger Ken Huttema heeft met een vennoot een kippenslachterij en acht pluimveeboerderijen rondom Chilliwack. Die stad is de meest oostelijke van de Randstadachtige lintbebouwing langs de Fraser River; een half uur verder en je zit in majestueuze natuur. ‘Chilliwack telt ruim honderdduizend inwoners en zeven soorten gereformeerde kerken, afgezien van alle andere genootschappen. Leg dan maar eens uit waarom je dan weer een keer met elkaar breekt.’

omslagpunt

Huttema was afgevaardigde in Edmonton, waar de synode van de ‘CanRC’ in mei brak met de Nederlandse zusterkerk. Men volgde het advies van een rapport dat al in oktober 2018 klaar was. ‘De synode was alleen het ‘tipping point’ van iets dat al meer dan tien jaar was af te zien. Bovendien hebben veel andere contact- en zusterkerken van de GKv een zelfde soort kritiek; dat zou toch iets moeten zeggen.

Dat de vrijgemaakte kerken ons vroegen te wachten totdat de revisieverzoeken over de openstelling van alle ambten waren behandeld, werd hier in Canada als beledigende metacommunicatie opgevat. De synode van Meppel had moeten wachten, wij niet. Wij moesten wel breken, op grond van twee vragen: “Wat zegt de Bijbel” en “Wat doet de kerk?” Onze stap heft de broederlijke liefde niet op. We zeggen daarmee niet dat de vrijgemaakten naar de hel gaan, maar wel dat ze een verkeerde Schriftuitleg toepassen en dat de leiders daarvoor ooit ter verantwoording zullen worden geroepen.’

Volgens Huttema zien de Canadese gereformeerden zich niet als foutloos. ‘De breuk is ook een waarschuwing, een alarmbel voor onszelf. Wij zijn niet immuun voor afval en moeten elkaar blijven aanspreken op onze manier van Bijbelinterpretatie.’

ultraliberalisme

In Canada is er niet zoals in Nederland een soort zacht liberale consensus waarin men poldert op het kunstgras van D66, maar een ultraliberale overheid die expliciete instemming eist van burgers. Dat linkse dictaat verafschuwen de Canadese gereformeerden. ‘Ook daarom zijn christenen hier heel gevoelig voor wat zij zien als liberalisering van leer en leefwijze in de kerken in Nederland’ zegt Huttema.

Het argument van Melle Oosterhuis, afgevaardigde tijdens de synode in Edmonton en nu net zoals in Meppel (2017) synodevoorzitter van ‘Goes 2020’, dat het lezen van de Bijbel in een actuele maatschappelijke context geen nieuwe hermeneutiek is, maar praktijk van alle eeuwen, werd in Canada dan ook niet begrepen. Toch is dat zo, stelt Oosterhuis:‘Vrouwen worden in geen van de zusterkerken nog verplicht bij het bidden een hoofddoek te dragen, terwijl dat toch een bijbelse bepaling is.’

Bij John VanVeen in St. Albert, een voorstad van Edmonton, staat de synodevideo aan, tijdens het verhaal dat Oosterhuis daar als afgevaardigde uit Nederland hield. Men hoort het schijnbaar onbewogen aan. Het ongemak druipt er vanaf, van beide kanten. ‘Misschien moeten we aanvaarden dat we in verschillende culturen wonen, elkaar als ijkpunt loslaten en later het oud zeer niet overdoen, maar streven naar warme, nieuwe contacten’, zegt Oosterhuis. Volgens hem is er in gereformeerd Canada ook geen volstrekte uniformiteit. ‘In de regio Hamilton-Burlington klinken geluiden tegen de breuk met Nederland.’

SUV

Edmonton is de woonplaats van de predikanten Julius VanSpronsen en Richard Aasman. Ook zij doen geen tittel of jota af van hun synodekoers. Tegelijkertijd zijn het jongens van de praktijk, geaard in dit reusachtige continent. Na ons pittige gesprek grijpt Aasman in een gangkast. In Nederland zou je zo de meterstand controleren, maar hier komen twee flinke geweren tevoorschijn. Buiten staat een SUV met aanhanger, waarvoor je in Nederland onder milieutechnische tucht zou worden gesteld. ‘Ga je mee een stukje jagen?’ Aasman grijnst breed, hij kent de Nederlandse verbazing.

Aasman: ‘Het hellend vlak, de “slippery slope” dat jullie in Nederland aflopen, kennen wij zo niet in Canada. Ik denk dat de gereformeerden in Nederland zo vreselijk graag maatschappelijk volwaardig willen meedoen, ook als het om homoseksualiteit en vrouwen gaat, dat mede daardoor die veranderingen in de kerken worden doorgevoerd. Dan is het druk van buiten, angst om er niet bij te horen, die de Schriftuitleg domineert.’

Karlo Janssen, namens de CanRC deze week op de synode van deGKv, woont met vrouw en veel kinderen in Willoughby, naast het kerkgebouw van de CanRC waar hij predikant is. Hij kent Nederland en Australië, denkt sterk kerkjuridisch en benadrukt ook het grote verschil tussen Canada en Nederland. ‘In onze samenleving heb je een amalgaam van subculturen, je hoeft niet te voldoen aan een consensus die tegen je gevoel of geloof ingaat, zoals in Nederland.’

kiesrecht

Maar ook Canada blijkt niet immuun voor het hellend vlak. Waar openstelling van alle ambten voor revisieverzoeken aan de synode van Goes zorgde, is in Canada het kiesrecht voor vrouwen in de gemeenten een punt van discussie. De synodes volgden een zigzagkoers bij de vraag of kiesrecht al gezag uitoefenen was. Burlington 2010 zei nee, Carman 2013 zei ja en Dunville 2016 zei ‘beslis maar op lokaal niveau’. Aasman, zeven keer synodevoorzitter, zegt dat Carman ‘een misser’ was. ‘Maar kiesrecht is geen Bijbels geschilpunt. De vraag of vrouwen gezag mogen uitoefenen in de kerk is dat wel.’

Zuster- en contactkerken

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt gingen via hun Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken een zusterkerkrelatie aan met 32 genootschappen en een contactrelatie met 23 andere denominaties. Die kwamen deze eeuw steeds meer onder druk te staan, doordat veel buitenlandse kerken de ontwikkelingen in Nederland niet konden meemaken: vrouwen als ambtsdrager, de aanstaande hereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerk, een opener Avondmaal en de manier waarop in NGK en GKv met homoseksualiteit wordt omgegaan. De synode in Meppel (2017) zorgde voor breuken. Vijf kerken hebben de zusterkerkrelatie beëindigd, acht hebben die opgeschort. Enkele relaties in wording zijn in de wachtstand gezet.

Canadese kerken

In Noord-Amerika zijn er veel protestantse kerken, een aantal zijn ontstaan uit de emigratiegolven in de negentiende eeuw en na 1945. Die kerken zijn niet noodzakelijkerwijs het spiegelbeeld van hun Nederlandse moederkerken. De synode van de Canadian Reformed Churches (CanRC, 59 gemeenten met bijna 18.000 leden, Theological Seminary in Hamilton) in Edmonton brak in mei dit jaar met de GKv. Datzelfde deden de Reformed Church in the United States (RCUS) en de United Reformed Church in North America (URCNA). De Orthodox Presbyterian Church (OPC) schortte de contacten op. Alleen het contact met de Presbyterian Church of America (PCA) bleef.