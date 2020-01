Sant’Egidio: ‘Help Somalië in strijd tegen terreur’

Op deze plek in Mogadishu ontplofte zaterdag een vrachtwagen vol explosieven. (beeld epa / Said Yusuf Warsame)

Rome

Het rooms-katholieke Sant’Egidio is in veel landen actief om te bemiddelen in situaties van (burger)oorlog. ‘Wij spreken ons medeleven uit met het Somalische volk en zijn instellingen’, maakt de beweging bekend. ‘Het land is feitelijk al sinds 1992 in oorlog is en toch toont de wereldgemeenschap niet de minste belangstelling voor dit conflict.’

Terreurbeweging Al Shabaab zaait al jaren dood en verderf in het land. Sant’Egidio wil dat de internationale gemeenschap investeert in een oplossing: ‘Vele Somaliërs die hun onbewoonbare land ontvlucht zijn, vertellen ons vreselijke verhalen over een lijden waarvoor niemand oog heeft.’

Het land voerde afgelopen weekend met drones een luchtaanval uit op Al Shabaab, dat overigens de aanslag niet heeft opgeëist. Daarbij kwamen volgens Somalië verschillende leiders van die terreurbeweging om het leven. <