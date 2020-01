Nee, Star Wars is niet occult. Het is gewoon een leuk verhaal

Kunnen christelijke ouders hun kinderen wel meenemen naar een film zoals Star Wars: The Rise of Skywalker, die nu in de bioscopen draait – vroeg de christelijke website Charismanews zich vorige week af.

The Rise of Skywalker (2019) (beeld nd)

De website Christiananswers.net wist het antwoord al direct (dat moet ook wel met zo’n naam): nee, de film is duivels en occult. Immers, het verhaal gaat niet uit van een persoonlijke God, maar van een kracht (de ‘Force’) die de wereld draagt, mensen hebben er contact met ‘geesten’, er is geen hemel of hel en mensen doen er dingen (gedachten lezen, laserkogels ontwijken, telepathie) die mensen gewoonlijk niet kunnen. Diepe zucht. Het is blijkbaar ontzettend moeilijk: het onderscheid zien tussen verhalen en de werkelijkheid. Gelegd langs deze meetlat deugen zelfs de Kronieken van Narnia van C.S. Lewis en Lord of the Rings van de devote katholiek J.R.R. Tolkien niet. En roodkapje, assepoester en sneeuwwitje evenmin.

Hadden christenen er vroeger massaal zo over gedacht, dan hadden we nooit de Griekse mythen en sagen overgeleverd gekregen – waaronder de geweldige en nog steeds lezenswaardige verhalen over de wrok van Achilles en de rondzwervingen van Odysseus. Je hoeft niet christelijk te zijn om heel diepe inzichten in het leven te kunnen doorgeven. En je hoeft geen slechte christen te zijn om zulke verhalen serieus te nemen zoals ze bedoeld zijn: als verhalen.

De filmrecensent van deze krant richtte zich terecht vooral op de ‘emotionele scènes, oplopende spanning en een krachtige ontknoping’.

Het Star Wars-epos is dus voltooid. Vorige week was ik er in de bioscoop – met mijn zoon – getuige van hoe het verhaal van de ruimteoorlog ‘lang geleden in een universum hier ver vandaan’ met veel knallen en lichtflitsen ten einde kwam. Er was zelfs een speciale waarschuwing vooraf voor mensen die lijden aan epilepsie en vormen van fotosensitiviteit.

Het begon allemaal in 1977 met Star Wars: A New Hope, het eerste deel (of eigenlijk het vierde deel, want de later gemaakte delen 1, 2 en 3 spelen zich eerder af) van een nu negen films tellende sage. Alles draait om een strijd tussen goed en kwaad, verpersoonlijkt in kruisridderachtige figuren als de Jedi aan de ene kant en de kwade Sith aan de andere kant. Er zitten parallellen in met de wereldgeschiedenis: in de overgang van de intergalactische republiek met zijn logge, nauwelijks functionerende senaat naar het keizerrijk onder keizer Palpatine kun je op allerlei momenten het einde van de Romeinse republiek ten tijde van Julius Caesar herkennen.

Maar wat echt interessant en het meest bediscussieerd is, is de religie die je tegenkomt in de wereld van Star Wars. In de Star Wars-wereld draait alles om de Force, een kracht waarin interessant genoeg lang niet iedereen gelooft, maar die alles doordringt en die mensen kracht geeft om het goede maar ook het kwade te doen. Vooral de Jedi en de Sith met hun epische lichtzwaarden weten deze Force aan te wenden voor bovenmenselijke eigenschappen, zoals het afweren van laserstralen, het beïnvloeden van mensen en het tarten van de zwaartekracht.

Hoe moet je dat allemaal duiden? Waar is deze religie op gebaseerd? Aan de ene kant heb je mensen zoals de enthousiaste priester Roderick Vonhögen, die het in de Star Wars-films zien wemelen van de christelijke en bijbelse thema’s. Voor Vonhögen heeft de Force veel weg van de Heilige Geest, vertelde hij in 2015 aan lezers van deze krant bij een speciale ND-filmvoorstelling van deel zeven, The Force Awakens. Aan de andere kant heb je dus Amerikaanse - en ook enkele Nederlandse - protestanten die liever waarschuwen voor de occulte sfeer.

Persoonlijk valt me op dat bedenker George Lucas sterk heeft geput uit zowel het christendom als het boeddhisme, en het valt niet heel simpel uit te maken welke van deze twee ‘krachten’ nu het sterkst is in de Star Wars-reeks. Misschien heeft de Force inderdaad trekken van Gods Geest, die alles doortrekt en ‘in wie wij leven, bewegen en zijn’ (aldus de apostel Paulus in Handelingen 17), anderzijds blijkt meer dan eens dat ook het kwade uit de Force voortkomt. Voor christenen hoeft dat geen probleem te zijn. Zoals ook de heks in Hans en Grietje geen probleem is. Nergens wordt immers beweerd dat deze Force ook feitelijk, buiten het verhaaluniversum van Star Wars, bestaat. George Lucas zelf heeft altijd beweerd dat het allemaal ‘slechts’ een verhaal is.



The Jedi Returns (1983)

Dat in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten verschillende mensen rond 2005 een Jedi Church zijn begonnen, en ‘Jediisme’ inmiddels in sommige Amerikaanse staten een erkende godsdienst is, laat zien dat ook sommige Star Wars-fan maar moeilijk snappen wat fictie is.

Aan het slot van de reeks, die nu in de bioscopen draait, vallen niettemin allerlei christelijke thema’s op (pas op, mogelijke spoilers!). Zelfs zozeer dat je kunt denken dat het ‘christelijke’ denken met zijn vrije wil en zijn lineaire tijdsopvatting in de films uiteindelijk de overhand krijgt over het ‘boeddhistische’, met zijn nadruk op karma en circulaire tijdsbeeld. Eerder kreeg je een beeld van de Force als een ongenaakbare en moreel ongeïnteresseerde levenskracht, nu lijkt het universum wel degelijk een voorkeur voor het goede te hebben ...

Je kunt in The Rise of Skywalker allerlei kleine verwijzingen zien naar de Bijbel, zoals in een duidelijk aanwezig opstandingsmotief. In de gloedvolle geloofsuitspraak van kapitein Poe tegenover de in het nauw gedreven rebellen ‘Wij zijn met meer!’ kun je desgewenst een verwijzing naar 2 Koningen 6 herkennen, waar de profeet Elisa evenmin onder de indruk is van de vijandelijke legermacht. En wat te denken van de machthebber die uit alle macht een kind probeert te doden, omdat hij de krachten van de baby vreest? Er is een vlucht naar een woestijn(planeet) voor nodig om dat te voorkomen.

En elementairder: in The Rise of Skywalker speelt de mogelijkheid van bekering een grote rol. Hoe bont je het ook maakt, er is een nieuw begin mogelijk. Je bent niet gedwongen het kwade te doen, je kunt je verzetten. De toekomst ligt niet vast, niet in je bloed of je genen en ook niet in een noodlot. De kwade keizer redeneert zoals de Israëlieten, vlak voor de ballingschap: ‘De vaders hebben onrijpe druiven gegeven, de tanden van de kinderen zijn afgesleten’ (Ezechiël 18, vers 2). Zo de ouders, zo de kinderen. Maar hij krijgt geen gelijk. Dé kracht tegen het kwade is vergeving, en die blijkt mogelijk. En wie beweert dat de Force in Star Wars sterk leunt op het oosterse principe van Yin en Yang, waarbij goed en kwaad elkaar in balans houden – en elkaar dus ook nodig hebben! - heeft met het negende deel toch een probleem: het mag nauwelijks een spoiler heten dat in deze laatste film het goede het kwade verpletterend verslaat.

Maar voor je het weet, maak je dan toch weer te christelijk wat – voor wie ervan houdt – gewoon een leuk verhaal is, over goed en kwaad en vette ruimteschepen.