Het grote casinospel of Micha 6?

‘En, hoe gaat het nu verder?’ Die vraag had ik niet verwacht, aan het ziekenhuisbed van onze buurman, die net een beetje is begonnen aan het herstel van een hopelijk tijdelijke verlamming als gevolg van een abces in zijn nek.

Want de vraag ging over president Trump, en met hem over meer leiders in westerse democratieën die wat politiek als normaal en fatsoenlijk gold op de kop hebben gezet. En die daarbij gesteund worden door een enthousiaste achterban, met in de Verenigde Staten miljoenen bijbelgetrouwe christenen voorop. Het blad Christianity Today heeft dat nogal ervaren, toen de hoofdredacteur in een commentaar Trump immoreel durfde te noemen.

Tegelijk klagen de Democraten de Amerikaanse president aan wegens ‘hoge misdaden’. Veel dieper kun je de tegenstelling niet krijgen.

Maar de enorme radicalisering van de politiek heeft het afgelopen decennium niet alleen Amerika geraakt. Het Malieveld in Den Haag is letterlijk omgeploegd door de massale demonstraties waarin boeren, bouwers en andere groepen hun onvrede over het regeringsbeleid kwamen uiten. CNN en andere internationale zenders berichtten met de nodige verbazing over dit ‘on-Nederlandse’ gedrag. Dat er zoveel onvrede in het rustige Nederland schuilging, dat hadden ze niet verwacht.

Iets naar het zuiden, in Frankrijk, gaan de ‘gele hesjes’ al ruim een jaar de straat op. Inmiddels zijn honderden van hen gewond geraakt door hard politieoptreden. Ruim tienduizend demonstranten zijn er gearresteerd, van wie al 3100 zijn veroordeeld – in vierhonderd gevallen tot de gevangenis.

Aan de overkant van het Kanaal gaat premier Boris Johnson voorop in de brexit, alsof het gaat om de bevrijding van een onderdrukkend Europees regime.

En, hoe gaat het nu verder?

Dan moet je eerst weten waar je nu bent, en dat blijkt al lastig. Het afgelopen decennium heeft zoveel op de kop gezet dat die vraag totaal verschillend wordt ingevuld. De werkelijkheid blijkt totaal verschillend te worden beleefd, zeker als het over immigratie gaat.

Er is officieel ook geen diepe recessie meer. De meeste Europese economieën zijn in cijfers uitgedrukt aardig opgekrabbeld van de financiële crisis. Nederland doet het daarin zelfs fantástisch, meldt de Zwitserse bank Credit Suisse in het ‘wereldwelvaartsrapport’ van 2019. Na Zwitserland, de VS en Japan, behoort Nederland tot de ‘topwinnaars’ in het wereldwijde geldverzamelen.

Alleen, veel van dat geld gaat naar de rijkste bovenlaag. Ook in ons land heeft die er in één jaar tijd een fijne tien procent weten bij te sprokkelen, zo berekende zakenblad Quote.

Dat is wereldwijd het geval. Organisaties als het Wereld Economisch Forum en de Wereldbank waarschuwen al jaren dat de daardoor toegenomen ongelijkheid ‘de grootste bedreiging voor de democratie is’. En aan het eind van het tweede decennium onderzocht het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, de UNDP, of die waarschuwing terecht is.

Het antwoord is een ondubbelzinnig ‘Ja’. ‘De demonstraties die over de hele wereld woeden, zijn een signaal dat ondanks alle vooruitgang veel samenlevingen niet werken zoals ze zouden moeten doen’, aldus de VN afgelopen maand. ‘De verbindende draad is een diepe en toenemende frustratie over de ongelijkheid.’

Het rapport zet aan het denken. Want die ongelijkheid gaat niet alleen over geld. Het gaat vooral over kansen die mensen krijgen. En hoe de elites hun inkomen, hun goede positie en daarmee de ongelijkheid ‘verankeren en hun macht en hun politieke dominantie consolideren’, zo schrijft Achim Steiner van de UNDP.

De frustratie daarover ‘ondermijnt de samenhang in de maatschappij en ondermijnt het vertrouwen in de regering, maatschappelijke instituties en ook in elkaar’, is de waarschuwing. Er dreigt een nieuwe generatie van ‘zware ongelijkheid in de menselijke ontwikkeling’ te ontstaan, waarin hele bevolkingsgroepen aan de zijlijn komen te staan. Tenzij de politieke leiders dit nu onder ogen zien en op de mensen gericht beleid opstellen, luidt het advies.

Maar voor zulke beslissingen heb je samenhang en vertrouwen nodig. En die is veel verder verdampt dan veel politici in de gaten hebben. Wat leiders als Trump, Johnson, Orban en andere populisten verbindt, is dat ze zijn gekozen om het bestaande stelsel te doorbreken, of desnoods af te breken. De sterke leider die de door zovelen al dan niet terecht ervaren minachting door de elite moet corrigeren.

De kloof tussen die elite en de ‘gewone burger’ is in het afgelopen decennium sterk toegenomen, meldde in ons land het Sociaal en Cultureel planbureau in een aantal rapporten. Net als de VN spreekt het SCP daarbij minder over de have’s en have not’s maar over de can’s en cannot’s.

Waar dat precies op slaat, werd net twee maanden geleden duidelijk. Toen constateerde De Hypotheker dat zeker in de Randstadprovincies voor een huis voor mensen met een modaal inkomen letterlijk onbetaalbaar is geworden.

De oorzaak is dat de westerse economie een ‘casino-economie’ zijn geworden, de VS voorop, zegt econoom en psycholoog Umair Hague. Het gaat alleen maar om de winnaars – en de gewone werknemer blijft verbijsterd achter. Wat hij of zij ook doet, het is niet meer genoeg om een normaal bestaan op te bouwen.

En, hoe gaat het nu verder?

De afgelopen week heb ik opvallend vaak Micha 5 horen langskomen: de aankondiging dat een nieuwe heerser juist in het onooglijke gehucht Bethlehem geboren zal worden. Dat is al één les: het antwoord ligt niet in de machtscentra van de rijke elite.

Maar Micha blijkt verder ook verrassend actueel voor de vragen van nu, als je de moeite neemt door te lezen, in Micha 6 en 7. Daar staat een rake typering van de casino-economie. Je kunt de tekst zó naar het begin van dit decennium invullen: ‘Zal ik dan geen aandacht geven aan de schatten van Google en Facebook, verkregen met belastingontduiking, of aan die ondermaatse vergoedingen voor ZZP-ers? De elites in de stad liegen en komen hun beloftes niet na.’

Micha schrok van die woorden, maar moest toegeven dat het klopt: ‘Ze bekwamen zich in het kwaad, alleen voor geld worden nog onderzoeken ingesteld, rechters spreken recht tegen betaling en hooggeplaatsten zeggen wat ze uitkomt. Ze houden het recht op afstand.’

Maar dat is geen onomkeerbare situatie. In Nederland hebben ruim 1500 bedrijven al gezien dat het anders moet. Ze zijn twee jaar geleden begonnen met het Kloofproject, nu het Brugproject. Ondernemers die wel met hun ‘gewone werknemers’ praten, blijken ‘extreem bezorgd’ over de verdeeldheid die er is gekomen, zei VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer twee weken geleden tegen het Financieel Dagblad. ‘Er moet echt wat gebeuren’, vinden ze. Er trouw voor elkaar zijn, vult de Sallandse ondernemer Johan Middelkamp in.

Ze houden van korte krachtige slogans die ondernemers. Die biedt Micha, dat korte maar krachtige bijbelboek: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’

En Die, zo ontdekten de drie wijzen uit het oosten, maakte een nieuw begin in een voerbak, ergens in een gehucht op het platteland.

Met Driekoningen komt dat verhaal ieder jaar weer terug. Het is voor onze samenleving de hoogste tijd, ervan te leren, zoals die wijzen dat deden. Het verhaal heeft niks met sterke leiders of met hun pracht en praal. Maar een veel radicalere ommekeer bestaat niet. En het is in vier woorden samen te vatten: zie om naar mensen. «