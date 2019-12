Als je wat in de tuin deed, mocht niemand je zien

Op een dag in 2010 gaat dominee Johan het Lam onderuit. Het was, zegt hijzelf achteraf, als met een auto die in het zicht van de file nog wel afremt - hij deed wat minder bezoeken en sloeg een preekbeurt soms af. Maar het was te laat; hij reed al die tijd veel te hard en knalt er vol bovenop.

Hij ligt nachten wakker; hij voelt zich gespannen en bang, onrustig en prikkelbaar. De huisarts zegt dat hij al zijn werk moet neerleggen, eerst maar eens voor een week. Hij voelt zich een loser. Preken houdt hij nog een paar weken vol, maar op een zondagochtend moet zijn vrouw een naburige gemeente opbellen: de dominee komt niet.

Over het jaar dat hij burn-out was, schreef Johan het Lam een boekje: Schaap met vijf poten. Het zijn korte, columnachtige stukjes, over wat er gebeurde en wat hij voelde en dacht. Zijn twee dochters schrijven er korte reacties bij vanuit hun deskundigheid: Janneke is huisarts, Machteld psycholoog.

Hij werkt weer. Op een middag in de pastorie in Harderwijk vertellen ze er met z’n drieën over. Machteld, Johan en zijn vrouw Tineke. Zij komt in het boek niet aan het woord, maar zij had ook een zwaar jaar, als mantelzorger.

voor

Tineke: ‘Ik had het al heel lang zien aankomen. Niet dat het burn-out zou worden, maar ik dacht vaak: wat is dit voor bestaan?

We zijn allebei heel gemotiveerd. Dat is ons nadeel: we trekken elkaar mee. Ik heb God vaak gedankt dat we allebei zo’n sterk lichaam hadden. We gingen een keer op vakantie en jij zei: ik kan niet rijden. Toen we op de camping kwamen, heb ik met de kinderen de tent opgezet en jij zat tegen een hek. Dat was vijftien jaar tevoren.’

Johan: ‘Toen ik begon, had je nog geen mentor als beginnend predikant. Niemand zei er iets van hoe je werkte en je tijd indeelde.’

Tineke: ‘Jij kon zo van een begrafenis doorgaan naar een bruiloft. Daar dacht je niet bij na. Pas veel later zei je: na een begrafenis moet ik eerst een uur het bos in.’

Johan: ‘Ik liet de emotie niet zo binnen.’

Machteld: ‘Hard werken is niet erg. Stress is niet per se ongezond. Je krijgt er last van als het een ‘moeten’ wordt, of als je te maken krijgt met wat mensen van je vinden of verwachten.’

Tineke: ‘We zaten een keer in de auto, klaar om op vakantie of naar oma te gaan, en de telefoon ging.’

Johan: ‘Je kon in die tijd niet zien wie er belde, dus ik moest wel opnemen. Het kon een sterfgeval zijn.’

Machteld: ‘Iedereen weer uit de auto. Wat ik me ook herinner, is dat er na kerktijd oneindig veel mensen waren die mijn vader moesten spreken. Dan zaten wij maar te wachten.’

Tineke: ‘En je kon er ook niet nijdig om worden, want hij deed het voor God.’

Johan: ‘Twee jaar voor mijn burn-out zei de huisarts: u mag voortaan maar twee dagdelen per dag werken. Ik wist meteen: dat is volstrekt onmogelijk.’

Tineke: ‘Niksdoen was voor jou ook een probleem.’

Johan: ‘Ja, toen de psycholoog aan mij vroeg: hebt u hobby’s, moest ik erg lang nadenken. Ik lees wel graag een goed boek ...’

Machteld: ‘Moet het wel een góéd boek zijn, hè.’

Johan: ‘Of ik doe een klusje in de tuin. Maar echt hobby’s … Dat kan niet, dacht ik, met honderd gemeenteleden die op mijn bezoek zitten te wachten.’

Tineke: ‘Als je wat in de tuin deed, mocht ook niemand je zien. Het werd erger toen de kinderen het huis uit waren. Die zorgden op een natuurlijke manier voor afleiding.’

Johan: ‘Ik ving de signalen wel op, maar ik luisterde niet naar wat mijn lichaam en mijn omgeving vertelde. Je gaat niet ineens onderuit. Het is net als met een auto: er brandt al een hele tijd een waarschuwingslampje, maar je vult geen olie bij en dan sta je “ineens’’ stil.’

tijdens

Machteld: ‘Burn-out is eigenlijk een vage term. Het is niet eens een erkende diagnose. Het is een vorm van overbelast zijn, die langere tijd duurt. Je merkt het als je van slapen of uitrusten niet meer oplaadt. Burn-outklachten hangen samen met omstandigheden én met je persoonlijkheid, hoe jij ermee omgaat.’

Johan: ‘Ik had drie behandelaars. De arboarts: die gaf heel wat praktische tips. Een dominee, die me hielp in mijn relatie met God. En mijn therapeut, die op zoek ging naar oorzaken vanuit mijn jeugd. Die heeft echt zitten wroeten. Waarom werk ik zo hard? Waarom moet ik zo veel, ook van mezelf? Ik ben opgevoed in een cultuur van “niet zeuren’’, “klaarstaan’’, “mensen helpen’’.’

Machteld: ‘Ieder mens krijgt leefregels mee, die in je verdere leven in je hoofd zitten.’

Johan: ‘Ik heb jarenlang lesgegeven in pastoraat, maar bij mezelf had ik niet door hoe het werkte.’

Tineke: Theologie is ook alleen maar theologie. Dominee is een mensenberoep; daar bereidt de studie je niet op voor.’

‘Verbondenheid’, zegt de psychologe. ‘Verbondenheid, hoe bedoel je?’

‘Nou, verbondenheid met God, met Jezus, dat is genezend. De relatie met je Heer, dat overwint de angst.’ (...)

Ja, daar twijfelt zelfs mijn zieke brein niet aan: ik ben tot in het diepst van mijn zijn verbonden met Jezus. (...) Het is net of de angst minder grip krijgt. Alsof het minder blijft plakken. Langzaamaan wordt de angst ontmaskerd als een bedrieger die zich groter voordoet dan hij is. Verbondenheid met Jezus. Waarom is dit zo nieuw voor mij, terwijl ik het al jaren aan anderen vertel?

psycholoog

In de behandeling van mijn vader zijn een paar technieken te herkennen. Eén ervan is het zoeken naar een hulpbron die een specifieke cliënt kan helpen. In dit geval is dat de verbondenheid met Jezus. Dit doe je door samen met iemand te kijken naar wat eerder geholpen heeft of waar een cliënt steun aan ontleent.

Machteld: ‘Ik werk niet bij een christelijke instelling; ik ben ook altijd op zoek naar wat in het algemeen werkt. Er hoeft niet per se een verbondenheid met Jezus te zijn. Het kan ook gaan om de waarden van waaruit je leeft.’

Johan: ‘Wat is dan je houvast?’

Machteld: ‘Wat jouw leven waardevol maakt. Je gezin bijvoorbeeld. Of zorgen voor anderen.’

Tineke: ‘Ik vind het mooi dat je dat zegt, want elk leven is waardevol. Ik gun mensen de liefde van Jezus, maar als ze die niet kennen, is hun leven daarmee niet waardeloos.’

Tineke: ‘Toen hij opgeknapt was, knapte ik af. In het begin vond ik die burn-out heerlijk: eindelijk, je geeft het toe. Daarna kwam het verdriet over hoe jij je voelde. Dat je ’s nachts zo alleen was, ik zag je paniek, maar ik kon er niet bij. Ik kon thuis rust scheppen en zorgen dat het gezellig was. En toen, na een halfjaar, was ik er wel klaar mee. Voor de zoveelste keer zouden we naar een van de kinderen gaan en zei hij: “Ik denk niet dat ik het kan …’’ Op een avond laat heb ik een vriendin gebeld: ik heb je nodig. Bij haar heb ik toen heel erg gehuild.’

Machteld: ‘Mantelzorgers moeten ook om hun eigen draagkracht denken.’

Soms wandelt er een bijbelfiguur mijn gedachten binnen en vandaag is het Elia. Elia met een burn-out, zou je zeggen met de kennis van nu. Daarom raakt zijn verhaal me natuurlijk. Hij is kwaad, Elia, en niet zo’n beetje ook. Het valt me op omdat ik lange tijd niet kwaad kon zijn. (...) Elia is kwaad op alles en iedereen. Hij is de enige doorzetter. Hij is de kurk waar Israël op drijft. Iedereen heeft het opgegeven. (...) Elia is daarin een held voor mij. (...)

De dominee in mij protesteert nu: ‘Het was niet goed dat Elia boos werd, hij had een slachtofferhouding, hij zag de dingen veel te zwart, hij werd door God op de vingers getikt, hij moest leren dat God niet met kracht en geweld handelt, maar dat Hij in de stilte dichtbij is.’ Bla, bla, bla, hou je kop, dominee. De momenten dat de woede in me naar boven borrelt, om alles wat iedereen van me gevraagd heeft, om het vele, het zware, het onmogelijke, het oneerlijke, het idiote, zijn goed. Ze zijn heilzaam. Ik voel het gewoon.

Johan: ‘In dit citaat is die dominee de strenge kant van mezelf. Maar, ja … ik ben ook wel anders geworden naar andere mensen toe. Minder vanuit de Bijbel alleen, hoe het zit en hoe het hoort; meer vanuit de mens.’

Tineke: ‘We horen regelmatig terug dat je anders bent gaan preken: minder theologisch, warmer, invoelender, dichterbij. Mensen voelen zich geraakt. Je hebt iets heel intensiefs meegemaakt; je hebt je machteloosheid ervaren. Daardoor sta je dichter bij mensen die dat herkennen. En je weet wie God en Jezus dan voor je is. “Mijn genade is u genoeg’’, “mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’’, dát.’

Johan: ‘Ik ben veel meer in de vrijheid gaan staan dat ik mag kiezen. Ook al werk ik voor God - ik mag kiezen: dit doe ik wel en dat niet, naar deze mensen ga ik wel toe, maar naar die niet. Ook al is het werk nog niet klaar, ik ga gewoon een middag racefietsen. Na een druk weekend plan ik een rustige maandag in. En ik stel uit: ik zeg op een telefoontje niet meteen ja. Ik zeg: ik bel je over een uur terug. Dat kiezen, dat mag van God. Er zijn honderd dingen voor God te doen, maar Hij wil niet dat ik ze alle honderd doe.’

andere baan

Machteld: ‘Onder druk is kiezen moeilijker. Dan kun je de informatie niet meer goed verwerken en lijkt alles even belangrijk.’

Tineke: ‘Jij bent gelukkig op tijd gestopt. Je hebt niet gewacht tot het lampje ineens helemaal uitging.’

Johan: ‘Lichamelijk kon ik alles nog. Er zijn mensen die niet meer van de bank naar de keuken kunnen lopen. Ik heb ook wel gedacht dat ik nooit meer zou kunnen werken.’

Machteld: ‘Als je het zover laat komen, kan er ook iets beschadigen in je lijf, je hersenen, je hormoonhuishouding. Maar je hebt mensen, met een lager IQ bijvoorbeeld, die niet zo goed kunnen leren naar zichzelf te kijken. Dan moet je vooral praktische oplossingen zoeken. Minder werken, geen nachtdiensten meer als je in de zorg werkt, of een andere baan.’

Tineke: ‘Een andere baan! Dat leek me voor jou ook wel wat, toen je moest stoppen.’ ■