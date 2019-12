‘De religieuze leiders waren in de tempel, niet in de stal’

Het is feestelijk in de Amsterdamse migrantenkerk van Samuel Lee. De mensen dansen. De pinkstervoorganger preekt over maatschappelijke uitsluiting.

Amsterdam-Zuidoost

‘Praise the Lord.’ Een ventje van een jaar of tien staat aan het katheder in de kerk. ‘Amen’, antwoordt de gemeente. De kinderen staan samen voorin de kerk. Ze mogen, voordat ze naar de zondagsschool gaan, een voor een in het Engels of Nederlands een klein getuigenis geven.

‘Praise the Lord!’, herhaalt de jongen enthousiast. En de kerkgangers gaan erin mee: ‘Amen!’ Niet alle kinderen zijn voorgangers in de dop. Anderen lezen een bijbelvers, of doen een kort gebed. Dan gaan ze met hun begeleider de zaal uit, even later gevolgd door de jongste kinderen.

De Jesus Christ Foundation (JCF) Church in de Bijlmer staat op de laatste zondag van de advent al volop in het teken van kerst. Het is de kerk van Samuel Lee, de pinkstervoorganger die vorige maand is gekozen tot Theoloog des Vaderlands.

In deze gemeente zijn er veel mensen van Nigeriaanse, Ghanese, Surinaamse en Filipijnse afkomst. Hier en daar iemand zonder migrantenachtergrond. Zelf komt Lee uit het Midden-Oosten.

‘Was dat niet geweldig?’ zegt Jo Obi als de kinderen zijn vertrokken naar de zondagsschool, enkele verdiepingen lager. ‘Misschien kan een van hen ons ooit vervangen. Als de tijd daar is.’ De Nigeriaan praat de diverse delen van de viering aan elkaar. De voertaal is Engels.

kerstdiner

Dan komt er een man genaamd Stanley naar voren. Enkele mensen verzamelen zich om hem heen. ‘We nodigen onze papa, pastor Lee, uit naar voren te komen.’ Zodra Lee met zijn vrouw bij hen is komen staan vervolgt Stanley: ‘We weten allemaal dat hij is uitgeroepen tot pastor van het koninkrijk. Daarom willen we jullie als gemeente een kerstdiner aanbieden.’

Lee vouwt de handen en buigt, als gebaar van dank. ‘Ik ben gewoon een pastor en doe mijn best. Ik ben maar een mens, ik kan geen dertig demonen uitwerpen. Maar één ding staat vast: wij houden van jullie.’

feestelijk

Voor gereformeerden en katholieken is het al ‘anders dan anders’ en een tikje onwennig, als ze elkaars vieringen bezoeken. Maar dat is niets vergeleken bij de cultuurschok die je te wachten staat als je de kerk van Lee binnenstapt. Het westerse christendom is buitengewoon ingetogen in vergelijking met wat je elders aantreft.

Dat begint al bij aankomst in het gebouw, tegenover station Ganzenhoef in Amsterdam-Zuidoost. Het enige dat je hoeft te doen is de luide muziek volgen, de trappen op naar de derde verdieping. De ‘ushers’, die samen een welkomstteam vormen en herkenbaar zijn aan een rode sjerp, openen de deur voor je en brengen je naar een vrije plek.

Voorin de kerk staan al mensen te dansen. Zeker de vrouwen van Afrikaanse afkomst springen eruit, met hun uitbundige jurken. Ook aan het eind van de dienst dansen ze weer, in een kringetje, als in een soort polonaise, maar dan zonder handen op de schouders.

De sfeer is feestelijk in de JCF, die hoort bij de pinksterbeweging. Er is veel aandacht voor elkaar. Mensen geven degenen die voor, naast en achter hen zitten bij aankomst een hand - ‘God bless you’ - en aan het begin van elke dienst worden de nieuwkomers begroet en de jarigen toegezongen. De gemeente noemt zich een ‘familie’, maar wil geen beslotenheid uitstralen.

ondergoed

‘Natuurlijk geloofden ze Maria niet’, zegt Samuel Lee in zijn preek. ‘Zou jij het geloven als je dochter naar je toe kwam en zei: ik ben zwanger van de Heilige Geest? Roddels gingen in die tijd snel. “Heb je het gehoord over Maria?” Dus gingen overal de deuren voor hen dicht.’

Lee is geen doorsnee pinkstervoorganger. Hij legt sterk de nadruk op sociale thema’s en mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Zijn preek gaat over uitsluiting.

‘Ik kom jullie nog iets vertellen, dit is heel interessant’, vervolgt Lee. ‘In het ergste scenario hadden ze Maria vermoord, gestenigd. Jezus is geboren buiten het systeem. En Hij is ook niet gekomen om een nieuw religieus systeem te beginnen.’

Dan gaat hij naar het heden, om de koppeling te maken naar de leeglopende kerken in Nederland. Veel kerken zijn te veel bezig met seksualiteit en welke relatievormen wel of niet toegestaan zijn, vindt Lee. ‘Ze beseffen niet dat ze zelf ook jong zijn geweest en relaties hadden. Kerken zijn veroordelend. En dan vragen ze zich af waarom de mensen weg gaan.’

‘Waarom is de kerk zo druk met het “ondergoed” van mensen?’ vraagt Lee. Mensen grinniken. ‘Ze waren ook al zo bezig met het ondergoed van Jozef en Maria.’ Uit de zaal klinkt heftig instemmend rumoer.

kerstboom

‘Ik zeg niet dat alles mag’, vervolgt Lee. ‘Maar als je als religieus systeem mensen de hemel in wilt duwen, maak je hun leven tot een hel. Het heeft ook een politieke kant. Christenen maken zich zorgen over ongeboren leven, maar geboren leven stoppen ze in kampen. En in die kampen worden kinderen geboren.’

Zo koppelt hij het kerstkind aan mechanismen van uitsluiting in de wereld van nu. Om vervolgens terug te gaan naar de tijd van Jezus’ menswording. ‘Wie bezochten Jezus? Allereerst de dieren - die in die tijd alleen goed waren om opgegeten te worden. En de magiërs, om aan te geven dat Jezus’ geboorte de religies overstijgt. En vervolgens de herders, de mensen van de straat. De “religieuze” mensen waren aan het roddelen, zij waren er niet bij. Ze waren in de tempel, niet in de stal. Jezus haalde het geloof uit de tempel en bracht het naar de straat.’

Voor de preek was er in gebed al uitgebreid aandacht voor de daklozen en ongedocumenteerde migranten. Na de preek nodigt Lee de aanwezigen uit om in groepjes van vijf een kringetje te vormen en elkaar de hand te geven, voor een slotgebed.

Maar niet voordat hij zijn overweging heeft afgesloten met een uitsmijter. ‘Behandel elkaar niet als kerstbomen. We versieren ze zo mooi. Maar op 1 januari gooien we ze op straat. Behandel mensen dus niet als kerstbomen, maar laat je licht over hen schijnen.’

gebed voor daklozen

Na afloop van de viering post Lee een foto op Facebook. Hij zit daarop met drie witte mannen aan een tafeltje. ‘De Nederlandse tak van de kerk’, luidt het bijschrift. Zijn gemeente bestaat voor het overgrote deel uit gekleurde mensen, die hun wortels (deels) buiten Nederland hebben liggen.

Protestanten en katholieken in traditionele Nederlandse kerken, overweldigend ‘wit’ van samenstelling, bidden en collecteren voor de Voedselbank en voor vluchtelingen. In de JCF in de Bijlmer zitten de daklozen en migranten naast je in de kerkbanken.

De problemen en kwetsbaarheden van mensen kunnen dan niet abstract blijven. De diversiteit is enorm, alle werelddelen komen hier elke zondag samen.

Lee vertelt tijdens de dienst dat hij veel samenwerkt met de Protestantse Kerk in Amsterdam. ‘En vooral ook met Sant’Egidio.’ Deze katholieke beweging zet zich in voor armen en vluchtelingen. ‘Tussen kerst en oud en nieuw organiseren wij met hen een week van gebed voor de daklozen. Of ze nu migrant zijn of Nederlander: laten we voor hen bidden.’ <