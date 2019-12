Kerk tussen de Duindorpse relschoppers

Politie begin december in de wijk Duindorp in Scheveningen. ( beeld anp / Sem van der Wal)

Scheveningen

Het is best spannend, deze zondagavond in de protestantse Prinses Julianakerk in Duindorp. Komen de relschoppers op de ‘kerstdienst 2.0’ af of niet? En nog spannender is de vervolgvraag: áls ze komen, gaan ze dan buiten herrie trappen of komen ze binnen om de dienst bij te wonen? Een van de organisatoren vertelt: ‘Ik heb overal gefolderd om deze viering aan te kondigen. Dus ook de relschoppers hoorden ervan. Ik ken ze wel, natuurlijk. Iedereen kent hier elkaar. Ze zeiden: nou, dan komen we ook, óf buiten, óf in de kerk. Ik zei: dan hoop ik dat jullie een mooie dienst hebben!’

Uiteindelijk wijst niets erop dat ze zijn komen opdagen. Niet binnen en in elk geval niet voor de kerkgangers hoorbaar buiten. De band speelt in deze dienst namelijk regelmatig zo krachtig dat herrie van de straat niet zou kunnen doordringen. In de maandelijkse ‘2.0-dienst’, die vooral door jongeren wordt georganiseerd, klinkt vanavond het kerstverhaal. Er is een goede, professionele band. Een film en spotlights belichten de wanden, de zoldering en het orgel met fantastische kleuren en grillige patronen. De kerk zit vol, meer dan vierhonderd bezoekers zijn er, jong en oud.

‘ontzettend frustrerend’

De stevige muziek moet ongetwijfeld ook buiten te horen zijn en de lichteffecten zullen via de kerkramen ook de stoep bereiken. Als je als relschopper daar zou staan, zou je dan misschien worden afgehouden van rotzooi trappen door de mooie klanken en de fantastische kleuren? Iemand van de organisatie vindt de gedachte wat naïef.

Hij begrijpt de emotie van deze jongens wel. ‘Als Duindorpers in de zomer op het strand liggen, praten ze maar over één ding: het vreugdevuur van Oud en Nieuw. Dat dat nu niet kan doorgaan, is ontzettend frustrerend.’ Hij is niet zo bang dat het met Oud en Nieuw weer zo uit de hand loopt. De ergste herrieschoppers hebben die nacht huisarrest, er hangen overal camera’s en de wijk wordt afgesloten met busjes zodat er niemand van buiten in kan. ‘Want een deel van die jongens komt van elders. Die willen gewoon rotzooi trappen, of dat nou in een voetbalstadion is of zomaar in een Haagse wijk. Daar zitten ook kleine jochies tussen.’

Dat de relschoppende Duindorpers zich vanavond gedeisd hebben gehouden, komt volgens hem doordat hij het gesprek met ze is aangegaan. ‘Ik zei tegen die jongens: we zijn allemaal Duindorpers, dan ga je elkaar toch niet zitten uitschelden of dingen in je wijk kapot lopen

maken?’

Een andere bezoeker zegt dat er nog een ander ‘wapen’ in de strijd is: hij vertelt dat enkele weken geleden een voorganger in deze kerk heeft opgeroepen om te bidden om de Heilige Geest. ‘Dat is het enige en het beste middel om het geweld tegen te houden. Ik denk dat het werkt.’

vrouwenvereniging

Het is opvallend hoe de rellen de kerkgangers wel en juist ook níét bezighouden. De een vertelt spijtig dat het kinderkerstfeest niet kon doorgaan, omdat het toen onrustig was in de wijk. Een ander vertelt dat het door de media nogal wordt opgeblazen. ‘Het zijn maar een paar straten waar die dingen gebeuren. Om de hoek wist niemand dat er iets aan de hand was. In het wijkgebouw even verderop was gewoon rustig een gospelkoor aan het repeteren en er was een vergadering van een vrouwenvereniging.’

Zo vergaat het ook de voorganger van vanavond. Hij vertelt dat tweeduizend jaar geleden er in Betlehem geschiedenis gemaakt werd. En hij stipt aan: ‘Deze dagen wordt er in Duindorp ook geschiedenis geschreven. Of we daar zo blij mee zijn?’ Daarna gaat het een uur lang alleen maar over het kerstverhaal. Pas aan het einde verwijst hij nog even naar de rellen; hij spreekt kort de hoop uit dat het de komende dagen rustig blijft. Iedereen krijgt een kaarsje mee naar huis, ‘om te geven aan wie hier vanavond niet is’. Hij zou hier op de relschoppers kunnen duiden, maar het kan ook zomaar een buurvrouw zijn die niet kon komen.

chocolademelk

Wél aanwezig zijn vier vertegenwoordigers van de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK). Ze hebben een poging gedaan om de gemeente Den Haag en de boze Duindorpers met elkaar te verzoenen. ‘Ook bedachten we om naar deze viering te gaan, om onze solidariteit met Duindorp te tonen en de mensen een hart onder de riem te steken. Toen we hoorden dat hier misschien relschoppers op af zouden komen, besloten we om in dat geval met hen in gesprek te gaan.’

Dat laatste bleek dus niet nodig. Wel luisterden de HGK’ers naar de verhalen van de kerkgangers. En ze hoorden de predikant van deze kerk zijn zorgen uiten, vooral over het onderliggende probleem dat tot rellen kan leiden. De Duindorpers zijn gefrustreerd over hun wijk, bijvoorbeeld omdat ze hier geen betaalbare huizen kunnen krijgen. Hun onvrede heeft een oorzaak, dááraan zou iets gedaan moeten worden, zegt de predikant. Op de zondagavond vol muziek, met na afloop chocolademelk en glühwein, is vooral vrede te bespeuren. <