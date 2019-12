‘Een kind is ons geboren’

In oosten en westen vieren christenen woensdag en donderdag de geboorte van Jezus Christus (behalve dan de Russen en de Serviërs; die doen dat pas op 7 en 8 januari). Ikonen, veel gebruikt in oosters-orthodoxe kerken, zijn bedoeld om te helpen iets van het mysterie te ervaren waar het met Kerst en andere feesten om gaat. Op deze Geboorte-ikoon uit Griekenland staan alle bekende onderdelen van het kerstverhaal - en een paar meer. Het kind in doeken gewikkeld, gelegd in een kribbe. Geboren in een grot bij de dieren. De rotsen zijn puntig, symbool van de harde, donkere wereld waarin de Heer geboren wordt.

Maria wendt haar blik af. Niet uit desinteresse, maar omdat het niet om háár mag draaien. Waar is Jozef? Veel westerse schilderijen beelden hem gezellig bij de kribbe af: natuurlijk, hij is niet de vader, maar toch: één heilige familie. In de oosterse kerk staat hij vaak apart. Hier links onderaan de ikoon. Terwijl de herder gefascineerd luistert naar de engel (rechtsboven), en de wijzen al onderweg zijn naar Betlehem (midden links), zit Jozef er sip bij. Hem heeft opnieuw de twijfel bevangen. Is het allemaal wel waar wat over dit Kind gezegd wordt? Een woestijnbewoner probeert Jozef gerust te stellen, op andere ikonen staat daar de duivel: geloof het niet!



ikonenmuseum kampen

Jozef staat zo symbool voor alle twijfel die mensen in eeuwen hebben gehad over Jezus: van de onzekerheid die Johannes de Doper beving in de gevangenis - ‘Bent u het die komen zou, of verwachten we een ander?’ (Matteüs 11, vers 3) - tot en met het ongeloof vandaag. Wie is deze Jezus? Een godsdienstwaanzinnige, een leugenaar - of toch werkelijk God die mens werd? Kerst is jezelf opnieuw die vraag stellen, zegt deze ikoon. Want het antwoord is van belang - niet alleen in deze dagen van licht, maar vooral als het straks weer donker is, als de kersttafel weer leeg is, de lichten gedoofd zijn en de supermarktartikelen zijn afgeprijsd. De herder rechts onderaan gaat gewoon verder met zijn werk. Geen Kind en geen engelenkoor dat hem van de wijs brengt; voor hem is er niets gebeurd. Dat kan ook. Maar dan heb je wel iets gemist.

Voor wie een uitje zoekt in de kerstvakantie: deze ikoon is nu te zien in het Bijbels Museum in Amsterdam, expositie Kees de Kort | ikonen.