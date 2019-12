Anglicanen onderzoeken investeringen in techbedrijven als Amazon en Google

De Church of England gaat onderzoeken of haar investeringen in technologiebedrijven ethisch aanvaardbaar zijn. De kerk wil weten of bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie te verenigen is met het christelijk geloof, of juist strijdig is met ‘het idee van God’.

Londen

De Engelse staatskerk heeft een investeringsfonds van 12 miljard pond. De vraag is nu, of het verantwoord is dit geld te beleggen in bedrijven als Facebook, Amazon en Google. De kerk trekt twaalf maanden uit om te onderzoeken of haar investeringen in lijn zijn met het geloof dat ze verkondigt. Een team met theologen, ethici en ervaren investeerders gaat zich hierover buigen.

De Church of England loopt voorop in het terugtrekken van investeringen in bedrijven met een dubieuze ethische reputatie. Toch kreeg ze in 2017 kritiek op het feit dat ze veel investeerde in Amazon. Ook Google hoort bij de top-20 van bedrijven waarin de kerk investeert.

Critici wezen erop dat Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury en leider van de anglicanen, de gig economy had betiteld als ‘kwaad’. Deze term duidt op een marktsysteem dat voornamelijk drijft op werknemers met tijdelijke contracten en zzp’ers. Amazon is een belangrijke aanjager van dit systeem. Welby had dit bedrijf en andere technologiebedrijven bovendien bekritiseerd omdat ze belastingen ontwijken.

Grote technologiebedrijven maken veel gebruik van robotica en kunstmatige intelligentie. Sommige anglicaanse geestelijken vrezen dat dergelijke technieken gelijk staan aan ‘spelen voor God’.

De Telegraph citeert een bron binnen de kerk die zijn twijfels heeft bij de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt: ‘Heel onze filosofie gaat uit van het primaat van de persoon en het primaat van Gods openbaring. Nu komen er nieuwe technologieën die het mogelijk maken om de rol van het verstand opnieuw te doordenken. Wat dan op het spel staat, is je hele ethisch fundament, je theologische basis en zelfs het idee van God.’

Kunstmatige intelligentie kent overigens ook toepassingen die door christenen worden toegejuicht. Het wordt in kringen van Amerikaanse evangelicals onder meer gebruikt om pornoverslaving te bestrijden.