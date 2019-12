Gebed om opwekking meisje gestaakt

Redding, VS

De Bethel Church in Redding, Californië, legt zich neer bij de dood van het tweejarige meisje Olive en neemt afscheid van haar. Dat laat de kerk weten in een verklaring op Instagram. ´De vreugde van ons geloof is dat, hoewel we niet het wonder zagen van Olive´s opwekking uit de dood, zij leeft voor het aangezicht van God. Haar vader en moeder zullen haar terugzien, en ook wij zullen haar in de opwekking vergezellen op een dag. Gelovigen weten dat de hemel vol thuiskomsten, reunies, viering, aanbidding en vreugde is. Hij is goed, altijd. Dank u voor uw doorgaande gebeden voor de Heiligenthal familie.´ De kerk baarde opzien met een oproep te bidden voor haar opstanding. ´Olive is niet opgewekt. De doorbraak die we zochten is niet gekomen. Met hetzelfde hart van vertrouwen in Gods goedheid, ontvangen we de troost van de Goede Herder nu Andrew, Kalley en Olive´s grote zus Elsie, hun familie, en hun kerk samen door de vallei van de schaduwen des doods lopen, Psalm 23. En dus richten we ons nu op een herdenkingsviering van haar leven. Volgens de kerk getuigt vragen om buitenissige wonderen van godsvertrouwen. ´Het is normaal voor ons om hem te vertrouwen, dingen te vragen, en dan Zijn naam te prijzen ongeacht de uitkomst. Aanbiddingsmuziek van het eigen muzieklabel van deze kerk, Bethel Music, is ook in Nederland populair. Bekend zijn ´No Longer Slaves´ en ´Raise a Hallelujah´. Daarnaast is er een speciaal gebedsteam, dat bij dodelijke verkeersongelukken uitrukt om te bidden voor opstanding uit de dood. Voor zover bekend, blijft dit team ook na Olives´ dood actief.