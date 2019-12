Oproep synode: laat de Bijbel beslissen over vrouw en ambt

Leden van de groep ‘Bezinning Man, Vrouw en Ambt’ hebben een open brief geschreven aan de vrijgemaakt-gereformeerde synode van Goes. Daarin verwoorden zij de zorgen en een gevoel van vervreemding dat bij een deel van de kerkleden leeft, nadat in 2017 is besloten dat vrouwen dominee, ouderling en diaken mogen worden.

Bunschoten

Vrijgemaakt-gereformeerden die het eens zijn met de brief kunnen tot en met 31 december hun steun betuigen door hem online te ondertekenen op bezinningmvea.nl.

De synode heeft in 2017 afstand genomen van de overtuiging dat God vrouwen niet roept tot het bijzonder ambt, schrijven de leden van de bezinningsgroep die bestaat uit bezwaarde vrijgemaakt-gereformeerden. Dat geeft volgens hen bij ‘veel leden’ van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een ‘gevoel van vervreemding’. ‘Zij missen een grondige confrontatie met de bijbelse gegevens die het overgrote deel van de christelijke kerk, wereldwijd en in verleden en heden, tot die overtuiging hebben gebracht.’

Bij de synode van Goes zijn nu zo’n 23 revisieverzoeken ingediend. Dat kunnen alleen kerkenraden doen. Door de open brief te ondertekenen kunnen individuele kerkleden de synode van Goes toch bereiken met hun zorg. De schrijvers roepen de synode op bij de beoordeling van die revisieverzoeken ‘de eenheid met de christelijke kerk weer uitdrukkelijk te zoeken.’ Ze wijzen op de verleiding om de culturele ontwikkelingen als leidraad te nemen, en die ‘in te vullen met bijbelse gegevens’. De synode, die in januari weer vergadert, wordt in de brief aangemoedigd om bij de overwegingen de Bijbel een beslissende stem te geven. <