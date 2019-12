In helft christelijk-gereformeerde regio's debat over vrouw en ambt

Het debat over vrouwelijke ambtsdragers grijpt om zich heen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken: in maar liefst de helft van de regionale vergaderingen is er dit najaar uitgebreid over gesproken.

Amersfoort

In de classisverslagen van Haarlem, Apeldoorn, Rotterdam, Amsterdam en 's-Gravenhage wordt beschreven hoe gemeenten die vrouwen hebben bevestigd of dat van plan zijn te doen, zich moesten verantwoorden. Eerder sprak de classis Utrecht al uitvoerig over dit dossier, in de classis Zwolle is het een kwestie van tijd.

Het opvallendste besluit is van de classis Haarlem. Die sprak uit dat de samenwerkingsgemeente in IJmuiden met het bevestigen van een vrouwelijke ouderling dit voorjaar ‘geen principieel-Bijbelse regel’ heeft overtreden. Ze baseert dit op de uitkomst van de landelijke bezinning uit 1998, waar een minderheid die voorstander was de vrouw in het ambt niet als ‘onbijbels’ is beoordeeld.

De classis erkent wel dat het besluit van IJmuiden zich niet verdraagt met de kerkorde en het reglement voor samenwerkingsgemeenten. Ze besloot om de nieuwe landelijke bezinning af te wachten ‘als het gaat over de vraag hoe met IJmuiden moet worden omgegaan’.

In de classes Apeldoorn en Amsterdam is een klemmend beroep gedaan op de kerken in Arnhem en Hilversum nu nog geen vrouwelijke ouderlingen en diakenen aan te stellen. Tegen het voorgenomen besluit van de samenwerkingsgemeente in Hilversum waren acht bezwaren ingediend. Die moeten volgens de classis ‘in principe worden toegewezen. Kerkrechtelijk gezien is het niet juist om als samenwerkingsgemeente de ambten open te stellen voor vrouwen’. De classis sprak uit ‘hoe dan ook’ met de gemeente van Hilversum te blijven optrekken. Een definitief besluit is nog niet genomen.

In de classis Apeldoorn zijn de bezwaren tegen Arnhem toegekend, ‘in die zin dat wij de Kruiskerk dringend verzocht hebben om het genoemde besluit te heroverwegen en te wachten op de uitkomst van de bespreking op de generale synode’.

De classis Rotterdam besloot ook te wachten op de synode. Het verzoek van de samenwerkingsgemeente van Rotterdam-Zuid vrouwelijke diakenen aan te stellen is aangehouden. <