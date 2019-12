Tijdschrift Christianity Today roept op tot afzetten Trump

Carol Stream, Verenigde Staten

In een commentaar stelt het blad Christianity Today dat Trump zijn macht heeft misbruikt om een van zijn politieke rivalen in diskrediet te brengen. 'De feiten zijn ondubbelzinnig. Het is niet alleen een schending van de grondwet. Nog belangrijker is: het is ronduit immoreel', aldus het commentaar van hoofdredacteur Mark Galli. Het afzettingsproces laat de morele gebreken van Trump zien, schrijft Galli. Trump beschadigt zo het presidentiële ambt, de reputatie van het land en de toekomst van het Amerikaanse volk.

Trump staat waarschijnlijk begin volgend jaar terecht in de Senaat, waar hij zich moet verdedigen in een afzettingsproces. De president wordt verdacht van machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en het dwarsbomen van het onderzoek daarnaar.

Galli merkt op dat zijn tijdschrift zich liever niet met politiek bemoeit en dat de laatste keer twintig jaar geleden was, toen Bill Clinton eveneens een afzettingsproces onderging vanwege zijn affaire met Monica Lewinsky. De woorden die ze toen schreven zijn bijna perfect toepasbaar op Trump, aldus Galli.

Christianity Today werd opgericht door de in 2018 overleden Billy Graham. Zijn zoon Franklin is een uitgesproken Trump-supporter. Toen Trump president werd, verklaarde Franklin Graham dit als dat 'God zich liet zien'. Vrijdag reageerde Franklin Graham in een tweet op het artikel. Hij voelt zich 'genoodzaakt' om uit te doeken te doen op wie zijn vader in 2016 stemde: Trump. 'Mijn vader geloofde dat Donald J. Trump de juiste man is voor het land.' Franklin stelt verder dat zijn vader 'teleurgesteld' zou zijn geweest in Christianity Today.

I hadn’t shared who my father @BillyGraham voted for in 2016, but because of @CTMagazine’s article, I felt it necessary to share now. My father knew @realDonaldTrump, believed in him & voted for him. He believed Donald J. Trump was the man for this hour in history for our nation. — Franklin Graham (@Franklin_Graham) December 20, 2019





Evangelische christenen maken in de VS ongeveer een kwart van alle kiezers uit en zijn een belangrijke steunpilaar van Trump. Tachtig procent van de witte evangelicals stemde tijdens de vorige presidentsverkiezingen op deze president. Galli: 'Tegen hen die Trump steunen, ondanks zijn zwarte morele staat van dienst, wil ik dit zeggen: onthoud wie je bent en Wie je dient. Denk na wat je goedkeuring van Trump zegt over je getuigenis van je Heer en Redder.'

Christianity Today is van oudsher een invloedrijk medium in Amerikaanse, evangelicale kringen. Die invloed is wel tanende, volgens religiejournalist Robin de Wever. 'Na de eeuwwisseling zijn de meeste evangelicals politiek opgeschoven naar rechts. Christianity Today is niet meegeschoven. Gevolg: ze zijn meer de stem van de gemiddelde evangelical.'