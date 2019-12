Theologen willen een 'expertmeeting' over vrouw en ambt

Theologen van vier verschillende universiteiten willen met elkaar in gesprek over de vrouw in het ambt. Donderdag ontstonden plannen voor een zogeheten ‘expertmeeting’, een bijeenkomst van vakgenoten zonder publiek.

Aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, ondergebracht in het gebouw van de Vrije Universiteit, kwam het tot een confrontatie tussen de hoogleraren Marcel Barnard en Henk van den Belt. (beeld Robin van Lonkhuijsen)

Amsterdam

Dat gebeurde naar aanleiding van uitspraken die hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit Henk van den Belt heeft gedaan over vrouwelijke ambtsdragers. Hij ziet voor vrouwen geen ruimte in het ambt, wel in de kerkelijke bediening. Dat zei hij vorige week tijdens een bezinningsdag in Bunschoten, georganiseerd door de bezinningsgroep ‘Man, Vrouw en het Ambt’. Die groep bestaat uit vrijgemaakt-gereformeerden die het niet eens zijn met de besluiten van de vorige vrijgemaakt-gereformeerde synode om vrouwen toe te laten tot de ambten.

kritisch

Marcel Barnard, hoogleraar praktische theologie en liturgiewetenschap aan de PThU, reageerde kritisch op de uitspraken van Van den Belt. ‘Verschrikkelijk’, aldus Barnard op Twitter. ‘Anno 2019, mensen, 52 jaar nadat zijn Nederlandse Hervormde Kerk het ambt openstelde voor vrouwen.’

Henk van den Belt is niet meer verbonden aan de PThU, de universiteit waar de predikantsopleiding van de Protestantse Kerk is gevestigd. Hij is wel hoogleraar aan de VU waar zijn positie mede wordt gefinancierd door de Gereformeerde Bond, een behoudende stroming binnen de Protestantse Kerk. ‘Als een hoogleraar uit de Protestantse Kerk zegt geen ruimte te zien voor de vrouw in het ambt, diskwalificeert hij globaal de helft van onze PThU-studenten, de vrouwen, voor de predikantsopleiding die ze bij ons volgen’, zegt Barnard. ‘Dat vind ik verschrikkelijk, en dat moet stevig worden weersproken.’ Hij benadrukt dat er verschil zit tussen ‘geen ruimte zien’ voor de vrouw in het ambt, en ‘geen voorstander zijn’ van de vrouw in het ambt.

Van den Belt wil niet ingaan op de kritiek op zijn uitspraken. Ook de uitspraken die hij deed in Bunschoten zelf wil hij niet nader toelichten. Dat heeft hij afgesproken met de groep die de bezinningsdag in Bunschoten heeft georganiseerd.

Toen op Twitter ook theologen van de Theologische Universiteit Kampen, onder wie Dolf te Velde, zich in de discussie mengden, ontstond het idee voor een besloten studiebijeenkomst. Ook Arnold Huijgen van de Theologische Universiteit Apeldoorn schaart zich achter het idee. Als zij allemaal meedoen, inclusief Henk van den Belt zelf, komen er theologen van vier universiteiten bij elkaar over het thema.

Hoogleraar dogmatiek aan de PThU Maarten Wisse vindt het een goed idee om hierover door te spreken als vakgenoten onder elkaar. ‘Ik heb eerder met mensen uit Kampen zo’n expertmeeting gehad. Je kunt achter gesloten deuren met elkaar iets bespreken. Het is niet de bedoeling dat mensen daar een heel verhaal houden, want we weten van elkaar wat we hierover geschreven en gezegd hebben. De bedoeling is dat er echt een gesprek ontstaat.’

hoe lees je de Bijbel

Henk van den Belt heeft een vraag geformuleerd voor de bijeenkomst: ‘Hoe kunnen we in de huidige context voorkomen dat de Bijbel alleen nog maar tegen ons kan zeggen wat we allang menen te weten zonder de Bijbel?’ Dat risico lopen beide partijen in de discussie, erkent Van den Belt. ‘Veel praktische vragen komen terug op de vraag hoe je de Bijbel leest. Het is goed om daarover door te spreken met collega’s.’

Zo’n gesprek met vakgenoten vindt Barnard niet nodig. ‘Voor mij is het thema een al lang gepasseerd station. Als ik zou worden uitgenodigd voor zo’n bijeenkomst zou ik niet deelnemen.’ Studenten aan de PThU mogen denken en vinden wat ze willen, zegt Barnard. ‘Aan de PThU starten we, conform de Kerkorde van de Protestantse Kerk, bij de positie dat er in het ambt ruimte is voor man en vrouw, en dat heeft iedereen te respecteren.’

Volgens Wisse betekent dat uitgangspunt van de kerk en de universiteit niet dat het onderwerp op de universiteit niet besproken hoeft te worden. ‘Wij leveren predikanten voor de Protestantse Kerk. In die kerk mogen plaatselijke gemeenten zelf bepalen of ze vrouwelijke ambtsdragers toestaan of niet. Het is een pluriforme kerk, dus dit onderwerp is daar per definitie geen gepasseerd station.’

Ook in zijn colleges dogmatiek komt het onderwerp ter sprake, zegt hij. ‘Dat gaat er niet anders aan toe dan wanneer we het hebben over het bestaan van God of over de godheid van Christus. Daarover discussiëren we op basis van argumenten. We proberen er als docenten voor te staan dat er een veilige omgeving is, zonder dat iemand zegt dat iets een stomme visie is, of dat je iets eigenlijk niet mag vinden. Het gaat erom dat je elkaar respecteert en stevig bevraagt.’ <