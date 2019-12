Uit dood opstaan ‘kan’ bij Bethel Church in Amerika

De tweejarige Olive; voor haar opwekking wordt gebed gevraagd. Rechts: het ‘Dead Raising Team’, opgericht vanuit de Bethel Church, vertelt op Facebook over dit meisje dat in 2007 als baby uit de dood zou zijn opgewekt. ( beeld bethel church and dead raising team)

Redding

Hoe je er ook in staat, de hashtag #WakeUpOlive is hartverscheurend: Olive van twee overleed zaterdag in haar slaap; artsen stelden haar dood vast. Het was voor haar moeder, aanbiddingsleider Kalley Heiligenthal van de megakerk Bethel Church in het Amerikaanse Redding, reden een gebedsoproep te doen: ze geloven dat Olives tijd op aarde nog niet voorbij is en bidden om haar 'ontwaken'.

Met de omstreden gebedsoproep staat de megakerk in Redding, in de noordelijke heuvels van Californië, internationaal in de belangstelling. De kerk is al jaren in veel opzichten een begrip. De megakerk is groot én omstreden, geliefd om haar muziek en fel bekritiseerd om haar theologie en onvoorwaardelijke steun aan president Donald Trump.

gemeente

Hét gezicht van Bethel Church is Bill Johnson (68), die in 1996 aan de pinksterkerk in het Amerikaanse Redding - een relatief kleine stad met zo’n negentigduizend inwoners - werd verbonden. Johnson had bij zijn komst maar één eis. Het mocht altijd maar over één thema gaan: revival, opwekking. Nog steeds worden er stukken geschreven over hoe een gewone pinkstergemeente, die in 2005 uit de internationale koepel Assemblies of God stapte, kon uitgroeien tot een megakerk, waar iedere week negenduizend kerkgangers komen.

In filmpjes op de website legt Eric Johnson uit - Bills oudste zoon, er zijn vele Johnsons actief in de kerk - dat de in 1954 opgerichte kerk twee van God gegeven roepingen kent. Begin een plaatselijke kerk in Redding, en wees voorbereid op het ontvangen van de naties. Een plaatselijke én internationale roeping dus, door God zelf geopenbaard.

Gods presentie in de vele samenkomsten wordt in de presentatie van de kerk naar buiten toe keer op keer benadrukt. Zijn 'aanwezigheid' maakt dat in de kerkdiensten de hemel op aarde komt. Dat is de geloofsmarketing.

Anderzijds: op de website wordt aan gasten uit heel de Verenigde Staten praktisch uitgelegd wat te doen als ze willen komen. Check de agenda van de kerk bijvoorbeeld; locaties van samenkomst willen nog weleens veranderen. Kom niet met een camper; neem geen huisdieren mee. Ook klinkt het dringende verzoek slechts één dienst te bezoeken: na jou staan alweer nieuwe mensen klaar voor een volgende dienst.

Thread: We need to talk about #WakeUpOlive. This sweet girl stopped breathing three days ago. She has been pronounced dead by doctors. pic.twitter.com/Iwd64z1nek — Allison (@allisonecarr1) December 16, 2019

Voor wie lid wil worden - wat niet hoeft, wordt benadrukt - ligt een geloofsverklaring gereed. Leden verklaren een wedergeboren leven te leiden. Dat is dankbaar en oprecht; dat is zonder alcohol of drugs. En het is een leven in zuiverheid, vooral op seksueel terrein. Samenwonen is niet aan de orde, homoseksualiteit moet vermeden worden - een opvatting die verder niet wordt uitgelegd.

De kerk staat bekend als pro-Trump. Kort na diens verkiezingswinst in 2016 legde Bill Johnson op Facebook uit waarom hij 'Trump' had gestemd. De bekende aanbiddingsleider Sean Feucht, een man met lange blonde haren en een akoestische gitaar, is voor de Republikeinen kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden. Hij maakte vorige week met vele aanbiddingsleiders zijn opwachting in het Witte Huis. Afgelopen zondag verkondigde voorganger Kris Vallotton dat God hem heeft laten weten dat Trump een tweede termijn krijgt en dat verzet daartegen zinloos is.

muziek

In Nederland is de Bethel Church vooral bekend om haar praisemuziek, uitgebracht onder de naam Bethel Music. Dat is een toonaangevend label met een aanhoudende stroom aan nieuwe, populaire aanbiddingsmuziek. Songs als ‘No Longer Slaves’ en ‘Raise a Hallelujah’ komen uit de Bethel-stal. Bovendien is ook de wat oudere, maar niet minder bekende Jesus Culture-beweging in deze kerk begonnen, als een bediening onder jongeren.

De muziek wordt vaak vergeleken met die van het Australische Hillsong en lijkt er ook op: goed geproduceerd en toegankelijk. De teksten zijn sterk op de aanbidding gericht; het echte leven komt veel minder ter sprake. Dat de moeder van de tweejarige Olive nu internationaal veel aandacht krijgt, dat haar oproep breed wordt gehoord, komt door deze muzikale lijn: Kalley Heiligenthal heeft zo een groot internationaal podium.

theologie

De oproep voor een dode te bidden past bij de vérgaande visie van Bethel Church op wonderen en genezingen. Het is een typisch charismatische visie en dan vrij extreem. Voorganger Bill Johnson stelt het radicaal: genezing en herstel is er al voor iedereen die in Christus gelooft; nog steeds zijn alle wonderen die Jezus verrichtte reëel voor dit aardse leven.

Zieken kunnen zich elke zaterdagmorgen melden in de Healing Room, de ‘genezingsruimte’ van de kerk. Volgens reportages in regionale media wordt daar lang en indringend gebeden en daarbij regelmatig op een ramshoorn geblazen, beschreef Amanda Winters, verslaggever van de lokale krant Record Searchlight, in 2010.

Ze kwam toen ook het Dead Raising Team op het spoor, dat bidt voor net gestorven mensen en daarbij families ondersteunt. Het team was opgezet door een oud-leerling van de Bethel-bijbelschool, waaraan meer dan tweeduizend jongeren verbonden zijn. Het team bidt in de staat Washington bijvoorbeeld bij dodelijke verkeersongelukken, soms zelfs achter de afzetlinten. Volgens voorganger Johnson viel er tot dan toe één opstanding te melden, maar Winters kreeg ter plaatse van de hulpdiensten te horen dat dat niet het geval was. Het team meldt op zijn website in 2006 te zijn begonnen en tot nu toe vijftien 'opstandingen' te hebben meegemaakt.

krachten uit het graf

Het merkwaardigste fenomeen dat met Bethel in verband wordt gebracht, is het zogeheten grave soaking: jonge christenen gaan naar de graven van bekende dominees en evangelisten en bidden er dat de geestelijke krachten van de overledene op hen mogen overgaan. Er circuleren filmpjes van op internet, maar het doet in evangelische kring breed de wenkbrauwen fronsen. Bethel-voorganger Kris Vallotton nam er in 2015 afstand van in een verklaring op Facebook. Hij had er nog nooit van gehoord, zei hij, maar hij tekende erbij aan dat bij Bethel vele jaren grappen in die richting waren gemaakt. Totdat jongeren het serieus gingen nemen. Hij vermoedde een link met het overlijden van de profeet Elisa, beschreven in 2 Koningen 13. De jongeren bidden bij de graven en gaan soms op de stenen liggen. Vallotton wees het af: 'We zijn heel radicaal, maar we moeten oppassen dat we niet geestelijk gek worden', waarschuwde hij. Graven zijn er om bloemen op te leggen en je respect voor de overledene te betonen, meer niet.

Critici wijzen erop dat hoofdvoorganger Johnson nooit op een dergelijke manier afstand heeft genomen. Volgens hem blijven er mysteries bestaan en is het mogelijk dat 'profetenmantels' worden doorgegeven - een verwijzing naar de opvolging van Elia door Elisa - en dat 'unieke zalvingen' op een ander overgaan. <