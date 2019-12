Gebedsactie voor boeren op actiedag

Amersfoort

Dat gebeurt op de dag dat boeren opnieuw actie voeren tegen de stikstofregels en voor een betere prijs voor hun producten. Inmiddels hebben zich zo’n tweehonderd bidders aangemeld.

Voor de gebedsactie, een particulier initiatief, is de website bidvooronzeboeren.nl gelanceerd. Mensen die zich daar aanmelden, krijgen woensdag krijgen elk halfuur per whatsapp of mail een gebedspunt. ‘Een aantal gebedspunten is al vastgelegd, verder wordt er aan de hand van actuele ontwikkelingen rond de acties gebedspunten toegevoegd’, zegt initiatiefnemer Albert van der Heide. ‘Om de tien minuten wordt een groep geïnformeerd. Zo hopen we de hele dag door een golf van gebed gaande te houden.’

Deelnemers wordt woensdag gevraagd onder meer te bidden voor eerlijke prijzen voor de producten van boeren, voor eerlijke regelgeving voor de agrarische sector, voor een vredig verloop van de acties en voor landbouwminister Carola Schouten. ‘Zo kunnen we als een geestelijk leger naast en achter onze boeren gaan staan’, zegt Van der Heide. <