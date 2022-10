‘Ouderlingen gevraagd alert te zijn op armoede’

De hervormde gemeente in Ede probeert mensen met financiële zorgen te helpen, onder meer door een ‘energiefonds’. Momenteel wordt nagedacht over klusteams die minima helpen hun huis te isoleren.

Ede

De gestegen energieprijzen en duurdere boodschappen leiden in de Nieuwe Kerk in Ede, een hervormde gemeente die zich rekent tot de Protestantse Kerk in Nederland, nog niet tot meer hulpverzoeken. Maar dat gaat wel komen, verwacht diaken Eijo Balk. ‘Nog niet iedereen heeft de afrekening gehad van de energieleverancier en sommigen hebben nog een vast contract. Maar als dat afloopt, komt de klap.’

Bij het inloopspreekuur van het Diaconaal Platform Ede, waarin twintig lokale kerken samenwerken, neemt het aantal hulpvragen al wel toe. Wekelijks melden zich daar nu zo’n twaalf inwoners uit Ede, aldus Balk die daar zelf ook actief is. ‘We proberen mensen zoveel mogelijk te informeren en te helpen met steunregelingen die er zijn, zoa..

