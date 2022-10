Dierendag: als er paarden langskomen in de Bijbel, is er eigenlijk altijd ellende

De Bijbel praat ‘ontzettend negatief’ over paarden. Maar waarom eigenlijk? Voor Dierendag zocht theoloog en ND-redacteur Dick Schinkelshoek dit uit. ‘Een paard is macht, een paard is: denken dat je wat bent.’

Er zijn maar weinig dieren waar in de Bijbel zo negatief over wordt gesproken als over paarden. Tot die conclusie komen de makers van de ND-podcast Dick en Daniël Geloven het Wel deze week. In het kader van Dierendag verdiepten zij zich in dieren in de Bijbel.

Paarden komen er in de Bijbel niet best vanaf stelt Schinkelshoek, die theoloog is en teamchef Geloof en Kerk van het Nederlands Dagblad. ‘Ik denk dan aan het bekende lied van Mozes als het volk van Israël door de Rode Zee trekt: dat God het paard en zijn ruiter in de zee laat verdrinken. Het paard is dus een teken van macht; kijk mij eens even.’

Het is opmerkelijk dat de koningen van het volk Israël in het Oude Testament helemaal geen paarden mochten hebben. Schinkelshoek: ‘Go..

