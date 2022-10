Dominee Alexander Noordijk: ‘Het is oké als iemand zegt: ik vind het lastig dat jij predikant bent’

Toen dominee Alexander Noordijk uit de kast kwam, probeerden oudsten in zijn evangelische gemeente hem van zijn homoseksualiteit af te bidden. Deze week zegde de christelijke band InSalvation een concert in zijn kerk af. Vorig jaar interviewden we hem.

Toen hij uit de kast kwam, probeerden oudsten in zijn evangelische gemeente hem van zijn homoseksualiteit af te bidden. Geestelijke verkrachting, noemt Alexander Noordijk het met de kennis van nu. Later werd hij, samen met zijn man Kai, bedreigd en ontsnapten ze ternauwernood aan een aanslag. ‘Het is vallen en weer opstaan.’

Dominee Alexander Noordijk (48) is de sleutel van de kerk vergeten. In afwachting van koster Joke vertelt hij buiten in de zon over zijn nieuwe auto. ‘Een cabrio, erg hè?’ Het volgende moment heeft hij het over het gesprek dat hij pas had op zijn oude school; ze wilden lering trekken uit zijn negatieve ervaringen na zijn coming-out. Zo gaat het van licht naar donker en van donker naar licht – een beetje als het leven ..

