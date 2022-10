‘Ik schreeuwde naar God: ‘Waarom nu?’ De kinderen waren nog zo klein’

‘De kinderen waren mijn drijfveer om te vechten tegen mijn ziekte. Voor hen wilde ik per se beter worden.’ Rebecca van Barneveld (39) zit strijdbaar aan de tafel in een ruime woonkeuken van haar vrijstaande huis in Vriezenveen. Ramen rondom zorgen voor een heldere lichtinval. Ze werd getroffen door een acute aanval van ADEM, een ontstekingsziekte van de hersenen die zorgde voor uitvalsverschijnselen. Ze praat en beweegt moeizamer dan voorheen.

‘Het gebeurde op 5 juni 2013. Ik weet de datum nog precies. Onze Nathan, de oudste van onze zes kinderen, is op 3 juni jarig. Om zes uur ‘s ochtends was ik Yaëlah, toen nog een baby, in bed borstvoeding aan het geven. Ik legde haar tussen Ronald, mijn man, en mij in om naar de wc te gaan. Ik wilde uit bed stappen, maar merkte dat mijn rechterbeen niet meekwam, alsof het sliep.

Ik strompelde naar de wc, maar viel onderweg tegen de deurpost en een kastenwand aan. Op de terugtocht viel ik bijna over een traphekje naar beneden. Ik wilde mijn man roepen, maar ik had geen stem meer. Het enige wat ik kon uitbrengen, was een soort oerkreet.

Ronald schrok wakker en vroeg of hij 112 moest bellen. Ik wilde ‘ja’ zeggen, maar dat lukte niet, terwijl mi..

