‘Het is geen religieuze oorlog, maar het verlies voor de kerk in Rusland en Oekraïne is groot’

Zijn leven lang hield historicus Serhii Plokhy zIch bezig met identiteit en natievorming van Oekraïne en Rusland. Geloof was in die geschiedenis soms een verzoenende, maar vaker een uiteenrijtende factor. De laatste jaren beschreef hij de historie van nucleaire rampen. Zelfs hij is verrast dat die twee onderwerpen nu door Poetin bij elkaar zijn gebracht.

Op 24 februari 2022 werd Serhii Plokhy heel vroeg gewekt – een stroom van mailberichten, telefoontjes. Wat zelfs hij niet verwacht had, was toch gebeurd: Russische troepen waren Oekraïne binnengevallen. Hij belde zijn zuster in de Oekraïense stad Zaporizja, of alles goed was. Een onderzoeker uit Dnipro belde hem. Of hij de inhoud van zijn computer mocht toezenden, voor het geval dat die belastend materiaal zou vormen voor de Russische bezetters.

‘De oorlog is nog in alle hevigheid aan de gang, maar je ziet drie dingen gebeuren: er is gewenning aan geweld in de buurt, er is steeds meer vastbeslotenheid om de eigen omgeving te verdedigen en mensen keren vrij massaal terug. Mijn zus trok in de eerste dagen ook weg, maar woont nu allang weer ..

