Dertig jaar na de Bijlmerramp roept deze dominee: ‘Politiek, belijd je schuld’

Het is dinsdag dertig jaar geleden dat een El Al-vliegtuig zich in de Bijlmerflats Groeneveen en Klein-Kruitberg boorde. In een enkel ogenblik verloren tallozen hun huis en dierbaren. Dominee Otto Ruff stond hen al die jaren bij. ‘De liefde is altijd sterker dan de dood.’

Amsterdam

‘Stel je eens voor: je huis is je meest veilige plek. Je gaat op een zondagavond op pad en even later is alles weg, je huis en je dierbaren. Weg. Niets anders dan een gat in de flat. Dat is niet te bevatten. Dat mag niet te bevatten zijn. Dan rest slechts stilte. Als je geen woorden meer hebt als pastor, dan maak je ook geen woorden vuil. Dan hoor je stil te zijn. En te bidden in die stilte: ‘’Heer wees ons Nabij’’.’

Otto Ruff (64 jaar) woonde op het moment van de Bijlmerramp in Haarlem en werkte voor de Molukse Evangelische Kerk. De Raad van Kerken stelde hem in januari 1993 aan als geestelijk verzorger in Amsterdam-Zuidoost. Hij werkt tegenwoordig in een verzorgingstehuis, maar de Bijlmer liet hem nooit meer los. ‘Met..

