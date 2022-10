Annemiek bezoekt kerken als mystery guest: ‘Als iedereen met elkaar koffiedrinkt, druip ik af’

U bent mystery shopper. Hoe werkt dat?

‘Ik heb vaak winkels bezocht om te testen of ze gastvrij en servicegericht zijn. Dat deed ik namens een organisatie die dat aan bedrijven aanbiedt. Denk aan drogisterijen, kledingwinkels, bouwmarkten, autodealers. Allemaal commerciële bedrijven. Ik let er altijd op hoe de omgeving eruit ziet: is het er opgeruimd en schoon, is de vloer geveegd, wat voor gevoel krijg ik in de ruimte?

En ik let erop hoe ik geholpen word. Ik begin altijd met een algemene vraag, om te zien of ze alle kansen benutten. Als ik bijvoorbeeld in een bouwmarkt sta en zeg dat ik de vloer van de kinderkamer ga vervangen, reageren medewerkers nogal verschillend. Sommige mensen laten je de afdeling met vloeren zien, anderen ach..

