75 - Komen dieren in de hemel?

Dierendag komt eraan en daarom praten Dick en Daniël, samen met ecotheoloog en opinieredacteur Carin Slotboom, over dieren. In de Bijbel hebben beesten een bijzondere plek. Ze worden eerder geschapen dan de mens en God sluit zelfs een verbond met dieren. Over paarden is de Bijbel overigens niet zo lovend, wel over de ezel. In deze tijd zijn we kritischer over het eten van dieren. Geeft de Bijbel daarvoor nog richtlijnen? Intussen vernietigt de mens de leefomgeving van veel dieren. Wat betekent het dat wij het uitsterven van dieren veroorzaken? En komt hond Fikkie of Max in de hemel?