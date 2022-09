Sorry zeggen tijdens joods feest Rosj Hasjana

Het joodse nieuwjaarsfeest Rosj Hasjana is voor Joden hét moment om te bezinnen op het afgelopen jaar en zo nodig vergeving te vragen. Het feest, dat maandag en dinsdag werd gevierd, staat niet op zichzelf. Er gaan dertig dagen aan vooraf, en met het feest beginnen de laatste tien dagen in aanloop naar de Grote Verzoendag - Jom Kippoer - dat 4 en 5 oktober wordt gevierd. Een tiener en zestiger vertellen over hun favoriete tradities in deze periode en het sorry zeggen.